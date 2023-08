Naturguide führt zu Feuchtbiotopen und Baumpersönlichkeiten

Der Nabu lädt ein zur Führung entlang des neuen Biodiversitätspfads „Weg der Vielfalt“ im Bereich des Zollhauserbachs. Die Naturbegehung mit Kräuterpdagogin und Naturguide Sabine Setz findet am Sonntag, 27. August, statt und dauert etwa zweieinhalb Stunden. Vorbei an Biberlandschaften und artenreichem Baumbestand führt die gemütliche Naturbegehung auch zu typischen essbaren Blüten im feuchten Halbschatten. Sicher können dabei manch tierische Kostbarkeiten entdeckt und bestimmt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Der Naturgenuss für alle Sinne beinhaltet natürlich auch eine kleine Wildkräuterverkostung. Treffpunkt ist die Buswendeplatte unterhalb des Riedlinger Hallenbades um 14 Uhr. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person, die Teilnehmer vor Ort bezahlen können. Nötig ist aber einer schriftliche verbindliche Anmeldung per Mail bis Freitag, 25. August, an: [email protected].