Narrenfahrplan für die großen Umzüge um Riedlingen

Die Hochphase der Fasnet steht unmittelbar bevor. Bis Aschermittwoch, 14. Februar, finden in der Region um Riedlingen zahlreiche Narrenveranstaltungen statt. Und weil die Fasnetszeit in diesem Jahr sehr kurz ist, geht es Schlag auf Schlag - jedes Wochenende ein großer Umzug rund um Riedlingen.

Nach Neufra kommen 2200 Narren

Die Fasnetssaison in der Region haben in diesem Jahr die Feuerhexen in Bad Buchau eröffnet. Am vergangenen Samstag wurde am Federsee ordentlich gefeiert. Am nächsten Wochenende geht es weiter. Der Narrenverein Neufra veranstaltet am Samstag, 20. Januar, ab 15 Uhr, mit 2200 Narren „100 Jahre Fasnet in Neufra“. Nach dem Umzug durchs Dorf ist in vielen Lokalitäten Party für Groß und Klein.

Einen Tag später treffen sich die Mitgliedszünfte der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON), zu der Bad Buchau, Zwiefalten, Ertingen, Heudorf, Dürmentingen, Daugendorf und Unlingen gehören, zum Ringtreffen in Altshausen. Und die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), zu der die Golezunft gehört, trifft sich zum großen Narrentreffen in Weingarten.

Ertingen feiert drei Tage

Nur eine Woche später, von 26. bis 28. Januar, steht Ertingen im Fokus der Narretei. Die Gloggasägerzunft veranstaltet ihr großes Jubiläums- und Gabeltreffen zum 60-jährigen Bestehen der Zunft. Höhepunkt ist dabei der Umzug mit 32 Zünften, Musikgruppen und Guggenmusiken sowie Fanfarenzügen am Sonntag. Bereits am Freitag wird auf der Daiberhexen-Partynacht mit DJ Beats gefeiert. Am Samstag findet um 17.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der St. Georgskirche statt. Ab 18.30 Uhr stellen die Gabelzünfte den Narrenbaum, ab 20 Uhr folgen Brauchtumsveranstaltungen in der Kulturhalle.

6000 Maskenträger erwartet

Am Wochenende darauf wird in Riedlingen groß gefeiert. Zum Landschaftstreffen Donau des VSAN lädt die Golezunft am 3. und 4. Februar ein. An diesem Wochenende werden rund 6000 Maskenträger und Musikkapellen von 41 verschiedenen Zünften erwartet. Bei schönem Wetter rechnet die Zunft mit 10.000 Gästen. Eröffnet wird der Fasnetsreigen am Samstagnachmittag. Um 16 Uhr stimmt die Fasnetsband „Kahili“ ein, es folgt „Raus mit em Gole“ und der Fackeleinzug in die Stadt. Gegen 18.15 Uhr beginnen die Brauchtumsvorführungen, um 19 Uhr ist Messe zur Fasnet in der Georgskirche. Nach den Showeinlagen geht’s in die Partynacht in der Altstadt.

Der Sonntag bringt schon morgens weitere Veranstaltungen mit sich. Ab 11 Uhr wird mit Friedemann Benner auf dem Marktplatz gesungen, es folgt gegen 12 Uhr ein Massen-Narren-Foto und um 13.30 Uhr bewegt sich der Umzug durch die Straßen der Innenstadt. Nur zwölf Kilometer weiter findet zeitgleich das OHA-Treffen in Herbertingen statt. Zum Umzug ab 14 Uhr werden dort etwa 3000 Maskenträgern erwartet.

Hausfasnet folgt auf den Fuß

Die Narren können sich allerdings nach den zahlreichen Jubiläumsumzügen nicht ausruhen, denn nur drei Tage später geht die eigentliche Hausfasnet los. Und auch da stehen in der Region noch größere Umzüge an. Der Langenenslinger Narrenverein veranstaltet seinen Nachtumzug am Freitag, 9. Februar, ab 19 Uhr. Die Narrenzunft Rälle aus Zwiefalten setzt am Fasnetssonntag ab 14 Uhr zum großen Rällesprung an und hat dazu 28 Zünfte eingeladen. Am Fasnetsdienstag, 13. Februar, beginnt um 14 Uhr der große Narrensprung in Uttenweiler.