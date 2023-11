Nächte Sitzung des Riedlinger Gemeinderats am 4. Dezember

Der Gemeinderat der Stadt Riedlingen trifft sich zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 4. Dezember, um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses in Riedlingen. Au f der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Haushaltsplan 2024 der Stadt Riedlingen einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserwerk; Neukalkulation der Abwassergebühren für das Jahr 2024; Änderung der Abwassergebührensatzung; Aufnahme eines Darlehens für den Eigenbetrieb Wasserwerk Riedlingen; Zusammenführung von Komm.Pakt.Net und der OEW Breitband GmbH; Ertüchtigung Donauradweg in Riedlingen und Zwiefaltendorf; Ausschreibung von Bauarbeiten; Anpassung des Redaktionsstatuts für das Mitteilungsblatt unter Berücksichtigung des Widerspruchs des Bürgermeisters gegen den Gemeinderatsbeschluss GR 80/2023 vom 20. November, Photovoltaik-Freiflächenanlagen - Abstimmung über die eingegangenen Anträge sowie Bekanntgaben der Verwaltung, Wünsche, Anfragen und Verschiedenes. Die Sitzungsunterlagen liegen aus.