Der Gemeinderat in Riedlingen kommt am Montag zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung im großen Sitzungsaal des Rathauses zusammen. Ab 19.15 Uhr bespricht sich das Gremium unter anderem über die Kommunalwahl 2024, die Verkaufspreise der Bauplätze an der Lessingstraße werden festgelegt, und auch der Theatersommer und dessen Fortsetzung 2025 stehen auf der Tagesordnung.