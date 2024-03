Die Innenstadt ist ab Freitag um eine Neueröffnung reicher. Mit der Wirkstatt 8 eröffnen Kirsten Oerding-Herkenrath und Jens Herkenrath am Weibermarkt ein Atelier samt Werkstatt, in dem durch Upcycling alter Gegenstände handgefertigte Gebrauchsartikel entstehen. Die Wirkstatt 8 soll zu einem Ort der Begegnung werden, an dem handgefertigte Unikate entstehen, an denen die Kunden auf Wunsch auch mitwirken können.

Für Jens Herkenrath ist es nicht die erste Eröffnung eines Ateliers. Über 30 Jahre lebte und arbeitete er in der Schweiz und war dort hauptberuflich im sozialen Bereich als Heimleiter tätig. Nachdem er schon in Romanshorn ein Atelier eröffnet hatte, zog es ihn schließlich der Liebe wegen nach Krauchenwies. Dort lernte er auch seine jetzige Ehefrau Kirsten kennen. Gemeinsam mit ihr eröffnete er 2022 in Mengen seinen ersten Upcycling-Laden.

Erste Versuche mit Fahrradschläuchen

Die Idee mit dem Upcycling sei eigentlich ganz nebenbei entstanden, sagt er. „Zuerst habe ich alte Fahrradschläuche vernäht und Necessaires aus verschiedenen Stoffen hergestellt. Vor rund acht Jahren ist so aus einem alten Velo-Schlauch mein erstes Portemonnaie entstanden“.

Zuerst habe er Necessaires und weitere Gebrauchsartikel genäht, die er an Freunde und Familie verschenkte. „Doch dann hat es mich auf einmal gepackt“, erzählt er. Großen Anteil daran habe auch seine Ehefrau Kirsten, die ebenfalls Gefallen an dem Hobby fand und bald selbst Rucksäcke und Taschen nähte.

Zunächst entwickelten die beiden Prototypen, aus denen Umhängetaschen, Rucksäcke oder Kulturbeutel entstanden. „Weil unsere Freunde immer wieder von Fremden auf unsere Artikel angesprochen worden sind, kamen wir schließlich auf die Idee, die Sachen offiziell zu verkaufen“, sagt Kirsten. Die Zahl an Materialien und Werkzeug wuchs mit der Zeit, damit sind auch immer ausgefallenere Produkte möglich geworden. Mittlerweile entstehen Kulturbeutel zum Beispiel auch aus Segeln von Schiffen oder aus Lkw-Planen.

Jedes Produkt ein Einzelstück

Wichtig sei ihnen zum einen, nichts von der Stange zu produzieren, betont Jens Herkenrath. „Wir stellen Auftragsarbeiten her und fertigen Unikate.“ Einmal etwa sei ein Mann mit einem alten Koffer zu ihnen gekommen mit dem Wunsch, aus dem Leder eine Tasche zu basteln. Nach ersten Zweifeln an der Umsetzbarkeit sei ihm aber auch das gelungen. Auch einen Sack für den Sauerstoffbehälter einer Patientin mit der Lungenkrankheit COPD habe er angefertigt. „Als wir die Tasche an die Dame übergeben haben, kamen zuerst ihr die Tränen und dann mir.“

Grundsätzlich könne man nie sagen, wie ein Produkt am Ende aussehe, erklärt er. „Wir besprechen natürlich die Wünsche mit unseren Kunden im Vorfeld. Was am Ende dabei herauskommt, können wir aber nie zu hundert Prozent vorhersagen.“ Genau das mache es aber auch so spannend, Upcycling-Produkte herzustellen, fügt Kirsten Oerding-Herkenrath hinzu.

Selber Mitbasteln möglich

Schon in Mengen sei die Wirkstatt ein reines Hobby gewesen, das soll künftig auch in Riedlingen so sein, sagt Jens Herkenrath. „Wir sind nicht darauf angewiesen, Gewinn zu machen. Mit über 50 bin ich in der glücklichen Lage, nicht mehr jeden Tag für meinen Lebensunterhalt sorgen zu müssen.“ Auch für Kirsten ist die Wirkstatt ein reines Hobby, das sie als einen handwerklichen Ausgleich zu ihrer Tätigkeit als Sonderschullehrerin in Heudorf betrachtet. „Es ist einfach toll, mit den eigenen Händen etwas zu erschaffen“, erzählt sie.

Noch mehr erfülle sie aber, den Kunden ihre fertiggestellten Aufträge zu übergeben. „Das ist wirklich das Schönste.“ Der Austausch mit Menschen sei ohnehin zentral gewesen bei der Eröffnung des Ateliers. „Wir genießen einfach die Begegnungen mit den Menschen.“ Deshalb bestehe auch die Möglichkeit, selbst bei der Herstellung eines Produkts mitzuarbeiten.

Atelier und Werkstatt gleichzeitig

Nachdem das Ehepaar nach Riedlingen gezogen war, wurde beiden die Pendelei zwischen ihrem Wohnort Riedlingen und dem Atelier in Mengen mit der Zeit zu stressig. Schon länger spielten sie deshalb mit dem Gedanken, auch mit ihrem Atelier in die Riedlinger Innenstadt umzuziehen. „Es war zuerst aber sehr schwierig, die passenden Räume zu finden“, erzählt Jens Herkenrath. Als dann die Möglichkeit bestand, als Nachmieter in die Galerie von Ricki Scopes am Weibermarkt einzuziehen sei die Sache klar gewesen.

„Wir sind einfach nur dankbar und glücklich, dass wir in dieser zentralen Lage eröffnen können.“ Die Wirkstatt soll dabei gleichzeitig Atelier und Werkstatt sein, Ausstellung und Herstellung der Produkte bewusst in einem Raum stattfinden. Geöffnet hat die Wirkstatt dienstags und donnerstags zwischen 14 und 17 Uhr und nach Vereinbarung per Mail oder Telefon. Jens Herkenrath ergänzt: „Und wenn das Fähnchen vor unserem Laden weht, sind wir ebenfalls da.“