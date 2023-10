Monika Küble liest aus „Diese Hügel sind mir nah“

Autorin Monika Küble liest am Donnerstag, 12. Oktober, um 19 Uhr in der Ulrisch’schen Buchhandlung in Riedlingen aus ihrem Werk Oberschwaben-Buch „Diese Hügel sind mir nah“. Rainer Zeising aus Altheim begleitet Küble mit Gitarre und Gesang. Der Bodensee, drittgrößter Binnensee und eine der beliebtesten Urlaubsregionen Mitteleuropas sowie das direkt angrenzende idyllisch-barocke Oberschwaben ‐ beide sind Heimat für Monika Küble. Geboren in Oberschwaben, lebt sie heute auf der Insel Reichenau im Bodensee. Hier findet sie die nötige Inspiration und Ruhe, um zu schreiben. In ihrem literarischen Reisebericht schildert sie aus einem ganz persönlichen Blickwinkel, was das Besondere an Oberschwaben und dem Bodensee ist. Sie geht der speziellen Beziehung der Oberschwaben zum Fliegen nach, bricht eine Lanze für die schwäbische Küche und erzählt von Traditionen und kulturellen Eigenheiten. Monika Küble alias Helene Wiedergrün, geboren 1960 in Bergatreute in Oberschwaben, Studierte italienische Spracheund Kultur in Perugia/Italien, Romanistik, Germanistik und Kunstgeschichte in Konstanz. Sie verdient ihre Brötchenmit Reiseleitungen, Führungen rund um den Bodensee, kunsthistorischen Vorträgen und Schreiben. Der Eintritt kostet 15 Euro.