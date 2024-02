Mit Smartphone am Steuer erwischt

Die Polizei stoppte am Montag die Fahrt einer 37-Jährigen Autofahrerin in Riedlingen. Sie hatte sich am Steuer mit ihrem Smartphone beschäftigt.

Gegen 9.45 Uhr kontrollierte die Polizei den Verkehr in der Ziegelhüttenstraße. Dabei beobachteten sie eine Autofahrerin, die mit ihrem Fiat unterwegs war. Die Frau hielt das Handy in der rechten Hand auf Lenkradhöhe und tippte darauf herum. Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr war ihr so nicht mehr möglich, teilt die Polizei dazu mit. Die Beamten hielten die 37-Jährigen an und führten ein „verkehrserzieherisches Gespräch“ mit ihr. Sie habe sich einsichtig gezeigt.

Auf die Fahrerin kommt nun ein Bußgeld von mindestens 100 Euro und ein Punkt in Flensburg zu.