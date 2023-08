Wacken 2023 ist Geschichte, die Karten für 2024 bereits ausverkauft. Beim schlammigsten Heavy–Metal–Fesival in Schleswig-Holstein mit 61.000 Besuchern waren auch Karl–Heinz Rudolf aus Riedlingen und Karl Schnitzer aus Friedingen dabei. Die beiden haben für die Anreise neun Tage gebraucht, weil sie die 900 Kilometer mit dem Rennrad zurückgelegten.

Nach einer Fahrt mit viel Regen, ein paar Pannen, aber auch schönen Eindrücken erreichten sie ihr Ziel: Das Festivalgelände in Wacken, auf dem bereits Freunde und Bekannte auf die beiden warteten.

Neun Tage quer durch Deutschland

Andere Menschen fahren ganz andere Strecken mit dem Fahrrad, sagt Karl–Heinz Rudolf, der ihre Anreise nach Wacken „als nichts Besonderes“ sieht. Denn Radfahren ist die Leidenschaft von ihm und Karl Schnitzer. Und ein Herz für Heavy–Metal haben die beiden auch. So war die Idee, mit dem Rennrad zum größten Metal–Festival der Welt zu fahren, geboren. Einmal quer durch Deutschland führte die Radreise. Geplant waren dafür acht Tage. Allerdings habe das schlechte Wetter dafür gesorgt, dass sie einen Tag länger brauchten, sagt Rudolf.

Für die ersten beiden Nächte haben die Radfahrer einmal in Renningen bei Stuttgart und in Heidelberg Übernachtungen gebucht. Auf ihrer Weiterreise übernachteten sie in Bad Vilbel bei Frankfurt, Marburg, Bad Arolsen, Minden, Verden an der Aller und Buxtehude. Abends wuschen sie ihre Radklamotten und hängten sie an die Heizung. Die konnte trotz Sommer in allen Hotels und Pensionen angedreht werden und bescherte den Radfahrern einen gewissen Komfort.

Dass sie gleich an zweiten Abend in der Heidelberger Altstadt „verhangen“ seien, gehöre auch dazu. Da mussten sie am anderen Tag auf der Weiterfahrt ein bisschen leiden. „Da war dann halt der Schnitt nicht so gut“, sagt Rudolf.

Täglich legten die beiden Radfahrer im Schnitt 100 Kilometer zurück. Kurz vor dem Ziel zwang sie eine hochgezogene Brücke an einem Kanal zur Umkehr. „Die wurde nur am Wochenende heruntergelassen“, erzählt Rudolf. Dadurch mussten die beiden einen ziemlichen Umweg fahren. Die Elbe überquerten sie bei Glückstadt mit einer Fähre, zusammen mit vielen LKW und auch die Weser überwanden sie zweimal per Schiff.

Fünfmal Plattfuß und pitschnass

Das Wetter meinte es nicht besonders gut mit ihnen. Zwei Tage habe es dauergeregnet. Der zweitletzte Tag sei der schlimmste gewesen, erinnert sich Rudolf. Sie waren pitschnass. Als sie zur Mittagszeit in einer Bäckerei einen Imbiss kauften, hätten die Verkäuferinnen hinter ihnen den Boden wischen müssen, weil sich große Pfützen um die beiden Männer bildeten. Fünfmal hatten sie Plattfuß auf ihrer Reise — immer am Hinterrad, das schwerer zu wechseln ist.

Ein Sturz, der allerdings glimpflich abging, und ein technisches Problem mit dem Pedal mussten die beiden bewerkstelligen. Trotz aller Widrigkeiten sei es eine schöne Reise gewesen. Mittels einer App fuhren sie überwiegend auf Radwegen und kamen durch viele schöne kleine Städte in Deutschland. 100 Kilometer am Tag seien für einen Hobbyfahrer machbar, allerdings hätte ein Ruhetag zwischendurch gut getan, sagte Rudolf. So gingen den beiden neun Tage ohne Pause doch auf die Knochen.

Ein super Festival erlebt

Als sie einen Tag vor Festivalbeginn ankamen, hatten sie den Vorteil, dass sie mit ihren Rädern an den langen Autoschlangen rings um Wacken einfach vorbeifahren konnten. Auf dem Festivalgelände warteten bereits ihre Gruppe. Freunde und Bekannte aus Friedingen, Pflummern, Grüningen, Riedlingen, Pistre, Ittenhausen, Gammertingen, Mengen, Harthausen, Mittelbiberach, Wangen und Nürnberg hatten auf dem Campingplatz bereits Zelte und Wohnmobile aufgebaut. Sie hätten mit ihrem Platz Glück gehabt, erzählt der Riedlinger.

Da der ganz am Rande des Areals lag, war die Wiese grün und blieb es auch bis zum Schluss. Gemeinsam hätten sie ein super Festival mit viel guter Laune erlebt. Das Festival sei perfekt organisiert gewesen, die sanitären Anlagen top sauber. Und auch in ihrer Gruppe waren die Aufgaben wie Kochen und Spülen gut organisiert. Nach Hause ging es für die beiden dann auf vier Rädern, die Rennräder kamen ins Gepäck. Ihr Freund Rolf Rehm aus Pflummern, der als Beifahrer im Auto angereist war, habe die Rückreise mit dem Rad angetreten. Er sei noch unterwegs, sagte Rudolf am Mittwoch.