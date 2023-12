Mit dem Bus von Riedlingen und Bad Buchau zum Theater Ulm

Die Abonnenten des Theaters Ulm besuchen am Mittwoch 27. Dezember, die musikalische Komödie „Guiditta“ von Paul Knepler und Fritz Löhner-Beda mit der Musik von Franz Lehar. Aufgrund verschiedener Straßenbauarbeiten ändern sich die Zustiegsplätze: Der Zustieg ist in Riedlingen in der Grabenstraße um 18.20 Uhr möglich und in Unlingen an der Haltestelle bei der Schule um 18.26 Uhr. Die Abfahrt der Linie Bad Buchau erfolgt in Dürnau, Buchauer Kreuzung, um 18.20 Uhr und in Bad Buchau, Hauptstraße, um 18.28 Uhr.