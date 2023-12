Mehr Freude und weniger Stress in der Erziehung

Die Katholische Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau bieten im Januar den Kurs „Mehr Freude - weniger Stress - Kess erziehen“ für Eltern von Kindern im Alter von zwei bis zwölf Jahren an. Der Kurs findet online an fünf Abenden ab 22. Januar immer montags von 19.30 bis 22 Uhr im Rahmen der Elternschule statt. Zzum „Erziehungsgeschäft“ gehöre auch, Grenzsituationen zu meistern, Selbstwirksamkeit zu fordern und Kinder zu verantwortungsvollen und eigenständigen Menschen zu erziehen, heißt es in der Ankündigung. Im Kurs geht es darum,Grenzen respektvoll zu setzen, das Kind zu achten und verstehen zu lernen, das Miteinander entspannt zu gestalten und dem Kind das Leben zuzutrauen. Kursleiterin ist die zertifizierte Kess-Referentin Sabine Laub aus Biberach. Die Teilnahme kostet für Einzelpersonen 50 Euro und für Paare 80 Euro, das Elternhandbuch kostet 7,50 Euro. Anmeldung und Infos bei der Katholischen Erwachsenenbildung, Telefon 07371/93590, Mail [email protected], Internet www.keb-bc-slg.de.