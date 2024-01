Maskenträgerversammlung der Narrenzunft Gole Riedlingen

Die Narrenzunft Gole Riedlingen richtet am 5. Januar ihre Maskenträgerversammlung aus. Bei der Zusammenkunft informiert Zunftmeister Thomas Maichel unter anderem über das großen Narrentreffen der VSAN-Landschaft Donau am 3./4. Februar und gibt einen Ausblick auf die Riedlinger Fasnet 2024. Ferner werden bei der Maskenträgerversammlung die Fahrkarten für die Ausfahrten der Narrenzunft Gole 2024 erhältlich sein. Die Maskenträgerversammlung findet wie in den vergangenen Jahren in der Vereinsgaststätte des TSV Riedlingen (Sportheim) statt und beginnt um 20 Uhr.