Rund 7.000 Geflüchtete zählte der Landkreis Biberach Anfang Januar, fast 2.000 sind in einer der vorläufigen Unterbringungen, die fast voll belegt sind. 2.000 Menschen wohnen in Anschlussunterbringungen, 3.000 in privaten Wohnungen.

Hinter diesen Zahlen stehen menschliche Schicksale, aber auch viele Herausforderungen für die Gemeinden, erläuterte Jürgen Kraft, Leiter des Amts für Flüchtlinge und Migration. Die dem Landkreis zugewiesenen Menschen setzen sich dabei aus Asylsuchenden, Folgeantragstellern, Vertriebenen aus der Ukraine und Zuweisungen aus dem sogenannten Resettlement-Abkommen zusammen. Dabei handelt es sich um Menschen, die besonders schutzbedürftig sind. Sie können weder in ihr Heimatland zurückkehren noch in dem Land bleiben, in das sie geflohen sind.

Ukrainer mit Sonderstatus

Hauptherkunftsländer sind aktuell die Ukraine mit 2.000 Menschen, gefolgt von Syrien mit 1.700 Personen. Die übrigen Geflüchteten sind Kurden, kommen aus Afghanistan, dem Irak, Nigeria, Eritrea oder dem Libanon. Vor allem die hohe Zahl an Geflüchteten aus der Ukraine sorge dabei für eine angespannte Situation, so Kraft.

Für sie gelte ein Sonderstatus gegenüber anderen Geflüchteten. So haben Ukrainer bereits nach sechs Monaten Anspruch auf eine Anschlussunterbringung, während die übrigen Geflüchteten bis zu zwei Jahre darauf warten müssen.

Unterkünfte zu 80 Prozent ausgelastet

Von 950 im gesamten Landkreis verlegten Geflüchteten haben 383 Menschen in Riedlingen eine Unterkunft gefunden. Weil Riedlingen 470 Plätze zur Gemeinschaftsunterbringung zur Verfügung stellt, besteht aber keine Verpflichtung, selbst Flüchtlinge aufzunehmen.

Die Unterkünfte sind zu 80 Prozent ausgelastet, es werden weitere Plätze dazukommen. Jürgen Kraft

Die Geflüchteten sind dabei auf Unterkünfte an folgenden Orten untergebracht: Alte Unlinger Straße, Buchauer Straße, Container in der Goethestraße, Ilgengasse, Krankenhaus, Zwiefalter Straße, Mühlinsel und Gammertinger Straße.

Weitere größere Objekte sind laut Kraft aktuell nicht in Planung. Im gesamten Landkreis stehen in rund 37 Unterkünften 2.150 Plätze zur Verfügung. „Die Unterkünfte sind zu 80 Prozent ausgelastet, es werden weitere Plätze dazukommen.“

Keine Konflikte auf der Mühlinsel

Im Hinblick auf den Wohnraum ist die Unterbringung dagegen angespannt. „Eigentlich sind 7,5 Quadratmeter Raum pro Person vorgesehen, momentan sind es nur 4,5 Quadratmeter.“ In den Unterkünften gebe es kein Catering, Asylbewerber müssten mit 450 Euro und Ukrainer mit 560 Euro Monat ihren Lebensunterhalt selbst bezahlen.

Dank der Integrationsangebote haben von 100 Menschen schon 40 eine Arbeit oder ein Arbeitsvertragsangebot. Jürgen Kraft

Ob es auf der Mühlinsel zu den befürchteten Spannungen gekommen sei, wollte Franz Fisel (CDU) wissen. „Hier waren die Ängste bei den Anwohnern sehr groß.“ Größere Konflikte habe es in den Unterkünften auf Nachfrage bei der Polizei bisher nicht gegeben, entgegnete Kraft. „Streit kommt wegen der beengten Verhältnisse natürlich immer mal vor.“

Generell befürworte er eine kleinteilige Unterbringung. So könne Anonymität aufgehoben werden und Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden. „Und im Zweifel kann man auf diese Art die Spitzbuben besser erkennen.“ Trotz der Bemühungen beobachte sie, dass viele Menschen auf einem Fleck wohnten, bemerkte Dorothea Kraus-Kieferle. Dies sei einem starken Anstieg der Geflüchteten durch den Ukraine-Krieg geschuldet, antwortete Kraft.

Lob für ehrenamtliches Engagement

Lobend erwähnte der Amtsleiter das ehrenamtliche Engagement in Riedlingen, zu denen er die Einrichtungen in der Mühlvorstadt und das „Come in“ in der Innenstadt sowie weitere Aktionen mit den Schulen zählte. „Dank der Integrationsangebote haben von 100 Menschen schon 40 eine Arbeit oder ein Arbeitsvertragsangebot“, so Kraft.

Aktuell liefen sieben Integrationskurse mit 175 Plätzen und weitere Orientierungskurse bei der Volkshochschule Donau-Bussen, zählte der Amtsleiter weiter auf. Das Jugendforum Riedlingen biete eine weitere Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch und Integration, fügte Lea Sharon Fritz hinzu. „Hier gibt es die Möglichkeit, jeden Freitag zusammenzukommen.“

Im Frühjahr mehr Flüchtlinge erwartet

Bei wieder steigenden Flüchtlingszahlen könne man nur hoffen, dass Hallenbelegungen dann vermieden werden, sagte Jörg Bossler (CDU). Die Flüchtlingszahlen werde definitiv wieder anziehen, so Kraft: In den nächsten Monaten erwartet er 20 Personen pro Monat, die in den Landkreis kommen werden. „60 davon sind Asylbewerber, 30 stammen aus der Ukraine, sind Ortskräfte oder Folgeantragsteller“, erläuterte er.

Dass es derzeit etwas weniger sind, liege auch am Wetter. Sobald das Frühjahr komme, nehme die Zahl erfahrungsgemäß wieder zu. Dann werden bei der Landeserstaufnahmestelle bis zu 2.500 Menschen pro Monat erwartet.