Lichtspielhaus präsentiert „Sing mit — Friedemann Benner“

Der gute alte Friedemann ist in Riedlingen ein alter Bekannter. Das Riedlinger Lichtspielhaus präsentiert Friedmann unter dem Motto „Sing mit — Friedemann Benner“ am Freitag, 15. September, ab 20.30 Uhr. Das Publikum erwartet einen Abend zum Mitsingen und die besten Stücke aus Rock und Pop sowie Chansons und Schlager der vergangenen Jahre. Friedemann Benner begleitet am Flügel und singt zusammen mit den Gästen die schönsten Lieder, heißt es in der Pressemitteilung.

Statt eines regulären Eintritts bitten die Veranstalter um eine Kulturspende in Höhe von zehn Euro pro Person. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Karten gibt es im Vorverkauf ausschließlich beim Lichspielhaus Riedlingen. Anfragen und Bestellungen sind möglich per Mail an [email protected].