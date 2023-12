Riedlingen

Letzte Ausstellung bei der Galeristin Ricki Scopes endet

Riedlingen / Lesedauer: 1 min

Zusammen mit Ricki Scopes spielen Hubertus Brettschneider (links) und Reinhold Funk zur allerletzten Finissage der Galerie am Weibermarkt. (Foto: Eva Winkhart )

Zum wirklich allerletzten Mal hat Ricki Scopes am Sonntagvormittag ihre Galerie für Publikum geöffnet. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich all die Freunde, Weggefährten, Kunstinteressierten in und vor dem kleinen Laden am Weibermarkt.

Veröffentlicht: 18.12.2023, 15:47 Von: Eva Winkhart