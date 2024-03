Lea Fritz managt die Riedlinger Innenstadtbelebung

„Die lebendige Innenstadt ist meine Herzensangelegenheit“, sagt Lea Fritz. Um so mehr freut es die 32-jährige Riedlingerin, dass sie jetzt auch hauptamtlich mitwirken kann: Sie ist unter drei Bewerberinnen für die Stelle „Kooperationsmanagement der Innenstadtakteure“ ausgewählt worden. Ihr Arbeitgeber ist seit 1. März der Riedlinger Handels- und Gewerbeverband (RHG).

Genuss für alle Sinne

Ehrenamtlich bringt sich die engagierte junge Frau im Lenkungskreis schon von Beginn an in das Projekt „Lebendige Donaustadt“ ein. Dabei geht es um Möglichkeiten, wie die Innenstadt mit Aktionen und Veranstaltungen belebt werden kann: mit sogenannten Genussveranstaltungen. Der Begriff Genuss ist dabei relativ weit gefasst, beschränkt sich also nicht auf gastronomische Angebote. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen aus Riedlingen oder der nahen Umgebung kommen. Es können sowohl gewerbliche Veranstalter als auch Vereine oder Gruppierungen teilnehmen. Hier kommt Lea Fritz ins Spiel. Zu ihren Aufgaben zählen die Weiterentwicklung und Mitgestaltung der Veranstaltungskonzepte mit den Riedlinger Innenstadt-Akteuren, die organisatorische Unterstützung, die Konzeption von Marketingstrategien sowie die Übernahme von Marketingaufgaben für Veranstaltungen in der Innenstadt.

Das Konzept zur Innenstadtbelebung sieht ein ganzjähriges Programm mit mindestens eine Programmpunkt pro Woche vor. „Ich möchte zunächst die bestehenden Konzepte kennenlernen, um daraus neue Ansätze und neue Elemente hinzuzufügen“, erklärt Lea Fritz, die als Ansprechpartnerin fungiert und neue Netzwerke schaffen will. Dabei müsse Machbares in Einklang mit der Förderung gebracht werden. An konkreten Angeboten nennt sie eine Yoga-Veranstaltung, ein Kürbisfest, einen Vortrag mit schwäbischen Gruselgeschichten oder eine Radtour. Zu ihren Aufgaben gehört es, die neuen Nutzungskonzepte der Innenstadtplätze umsetzen und die Nutzer und Möglichkeiten zu koordinieren.

Neue Angebote in Planung

Im Blick haben müsse man, dass es sich um ein neues Angebot handle, betont der RHG-Vorsitzende Frank Oster der sich freut, „dass wir der Stadt helfen können.“ Im Rahmen eines Verfügungsfonds von 40.000 Euro aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) können maximal zehn Genussveranstaltungen mit jeweils bis zu 4000 Euro gefördert werden. Die Förderung beläuft sich auf 70 Prozent - den Rest müssen die Veranstalter als Eigenanteil aufbringen. „Das Programm ist darauf angelegt, auszuprobieren, was Bestand hat“, ergänzt Tamara Ortmann von der Wirtschaftsförderung. Eine Übersicht aller Veranstaltungen soll es auf der neuen Homepage der Stadt Riedlingen geben. Auf dem Online-Marktplatz können zudem Vereine und Geschäfte ihre Daten einpflegen. Auch dafür ist Lea Fritz Ansprechpartnerin.

Vollzeitstelle befristet bis August 2025

Die Stelle bei der RHG ist eine Vollzeitstelle, die bis August 2025 befristet ist. Ihre bisherige Tätigkeit im Lichtspielhaus hat Lea Fritz dafür aufgeben müssen. Das Studium an der SRH-Fernhochschule, das sie in Wirtschaftspsychologie begonnen hat, möchte sie berufsbegleitend im Fach Medien- und Kommunikationsmanagement fortsetzen. Ihr kommunalpolitisches Engagement will die Gemeinderätin, die 2014 als jüngstes Mitglied ins Gremium kam, ebenfalls beibehalten. Dass die Anstellung bei der RHG einer Wählbarkeit nicht entgegenstehe, sei geprüft worden.

Sie freue sich riesig auf ihre neue Tätigkeit, sagt Lea Fritz. Sie verspüre in Riedlingen gerade eine Aufbruchstimmung: „Es ist eine Euphorie da, das macht richtig Spaß.“ Mit dem Veranstaltungsprogramm soll im Juni begonnen werden.