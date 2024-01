Landwirte demonstrieren mit Mahnfeuer

(beß) - Mit einer Traktorendemonstation hatte die Aktionswoche in Riedlingen begonnen, mit der Landwirte gegen die geplanten Subventionskürzungen der Bundesregierung protestieren. Weitere Aktionen sollten folgen. Auf einer Ackerfläche an der B 312 zwischen Riedlingen und Daugendorf wurde am Mittwochabend ein „Mahnfeuer“ entzündet. Hunderte Menschen versammelten sich dort, viele waren mit Traktoren gekommen. „Das war sehr spontan“, berichtet Initiatorin Hanna Butscher aus Altheim. „In Riedlingen und Umgebung war sonst noch nichts geplant.“ Kurzfristig habe man sich wegen des großen Interesses zu der Aktion entschieden. Neben der Butscher GbR sorgten auch Bäckereien sowie eine Spedition für die Verköstigung. Am Samstag ist ein großes Mahnfeuer auf dem Bussen geplant.