Seine Version des Tatablaufs kaufte Richterin Claudia Rief dem 26-jährigen Angeklagten nicht ab: Aus schierer Finanznot habe er, ganz spontan, in einem Supermarkt und an einer Tankstelle für seinen persönlichen Bedarf etwas mitgehen lassen. Vielmehr ging die Leiterin des Riedlinger Amtsgerichts von einem planvollen Vorgehen in einer ganzen Tätergruppe aus und verhängte wegen gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Diebstahls in zwei Fällen eine sechsmonatige Freiheitsstrafe, die allerdings unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt wird.

„Ich habe das Geld gebraucht“

Die Tatzeit liegt schon eine Weile zurück. Damals, im September 2022, wohnte der Angeklagte noch in Riedlingen. Sein damaliger Arbeitgeber sei ihm für acht Monate Tätigkeit mehr als die Hälfte des Lohns schuldig geblieben, erläuterte er in der mündlichen Verhandlung. „Ich habe es aus der Not heraus gemacht. Ich habe das Geld gebraucht,“ übersetzte die Dolmetscherin den rumänischen Staatsangehörigen. So habe er am 21. September im E-Center in Riedlingen Kopfhörer an der Kasse vorbeigeschmuggelt und ein paar Tage später in einer Tankstelle in Ertingen sogenannte Vapes, derzeit sehr angesagte E-Zigaretten, unbezahlt mitgenommen, um sie zu verkaufen.

Angeblich nicht geplant

„Das war kein Plan“, betonte der Angeklagte. „Ich wollte es nicht zur Gewohnheit werden lassen,“ versicherte der 26-Jährige. „Ich wollte es nur ausprobieren und habe gedacht, vielleicht erwischt man mich nicht.“ Über die Unbedarftheit war die Amtsrichterin doch etwas verwundert: „Macht man das in Rumänien auch so? Etwas einfach mitnehmen, ohne es zu bezahlen?“ Sicher nicht, räumte der Angeklagte ein: „Ich komme aus einer Familie, wo man nie Hunger leiden musste. Ich hätte mich geschämt.“

Staatsanwalt glaubt nicht an „Quatschmärchen“

Im E-Center habe er sich am 21. September 2022 in Begleitung von Bekannten, zwei jungen Männern und zwei Frauen, eigentlich nur umschauen wollen. Dort habe er spontan einen Kopfhörer eingesteckt und angeblich erst hinterher erfahren, dass sich auch die anderen ohne zu bezahlen bedient haben: Wäsche und Schmuck. Die Richterin war von der Version wenig überzeugt: „Ist das nicht komisch, dass alle die gleiche Idee hatten?“ Auch der Staatsanwalt wollte nicht an das „Quatschmärchen“ glauben und gab den rechtlichen Hinweis, dass eine Verurteilung wegen gewerbsmäßigen Diebstahl mit entsprechend höherem Strafrahmen in Betracht komme.

Neun Ladendiebstähle an einem Tag

Im E-Center war die Gruppe in gleicher Besetzung kurz vorher schon einmal aufgefallen, als nach dem Diebstahl einer Lautsprecherbox das Videomaterial der Überwachungskamera ausgewertet wurde. Beim nächsten Mal wurden sie wiedererkannt und erneut gefilmt. „Die Hemmschwelle wird immer geringer“, berichtete ein Mitarbeiter im Zeugenstand, „an einem Tag hatten wir schon neun Ladendiebstähle.“ Die Strafen seien offenbar nicht abschreckend genug. Häufig werden bandenmäßig vorgegangen, wobei einer arbeitsteilig die Ware an sich nehme, während die anderen die Tat vorbereiten: „Jeder weiß, was er zu tun hat.“

Etiketten und Sicherungssperre entfernt

So sei auch die fünfköpfige Gruppe an jenem Tag vorgegangen, die zielgerichtet direkt das Obergeschoss des E-Centers aufgesucht hätten. Dort wurde das meiste Diebesgut zunächst in einer Umkleidekabine deponiert. Die Verpackung und Etiketten samt Sicherungssperre seien vor dem Diebstahl entfernt worden. Als sie nach der Tat damit konfrontiert wurden, hätten sie sehr gelassen reagiert. „In der Regel schweigen sie alle. Wir warten dann, bis die Polizei kommt.“ Die Beute war bis dahin allerdings verschwunden; auch eine Durchsuchung der Wohnung und des Autos blieb ergebnislos. Die Beschuldigten, die jeweils eine Sicherheitsleistung von 100 Euro zahlen mussten, hätten den Tatvorwurf eingeräumt, sagte der Sachbearbeiter der Polizei, allerdings keine weiteren Angaben gemacht. „Das war eine geplante Sache, die übliche Vorgehensweise“, so sein Eindruck.

E-Zigaretten sind begehrt

Eine Woche später tauchte die Gruppe wieder mit dem Firmenauto des Arbeitgebers in fast gleicher Besetzung in einer Tankstelle in Ertingen auf, angeblich um einen Eistee zu kaufen. Dort hat man das Regal mit den E-Zigaretten besonders im Blick, sagte die Geschäftsführerin im Zeugenstand - insbesondere wegen Minderjähriger, welche die Ware nicht legal erwerben können. Allerdings sei die Mitarbeiterin an der Kasse durch einen aus der Gruppe abgelenkt worden, der sich so lange und intensiv mit den Süßigkeiten beschäftigte, dass sich eine Schlange gebildet habe. Später wurde festgestellt, dass zehn sogenannte Vapes fehlten. Die Tat sowie das Fahrzeug der Täter war jedoch auch hier gefilmt worden. Und auch hier blieb die Beute verschollen.

Von Ermittlungen nicht beeindruckt

„Hier wollte man sich eine neue Erwerbsquelle schaffen“, befand der Staatsanwalt. Ein wenn auch nicht umfängliches Geständnis spreche für den Angeklagten, ebenso der Umstand, dass er strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten sei. Strafverschärfend wiege allerdings, dass er von den polizeilichen Ermittlungen nach dem Vorfall im E-Center völlig unbeeindruckt wenig später die nächste Tat begangen habe: „Eine Geldstrafe ist nicht möglich.“

Urteil ist rechtskräftig

In ihre Urteil folgte Richterin Claudia Rief dem Antrag auf eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, auf drei Jahre auszusetzen zur Bewährung. Als Auflage muss der 26-Jährige eine Wiedergutmachung des Schadens in Höhe von 264 Euro an das E-Center und 150 Euro an die Tankstelle leisten, außerdem eine Zahlung von 1000 Euro zu Gunsten der Riedlinger Seniorengenossenschaft. Immerhin habe er in der Verhandlung eine „gewisse Reue“ geäußert, wenn auch eine Entschuldigung ebenso wie die Wiedergutmachung ausgeblieben sei. Der Angeklagte verzichtete auf Rechtsmittel. Gegen die anderen Beteiligten wird noch ermittelt.