Kurs soll Sinne von Kleinkindern fördern

Angelika Rehm aus Pflummern bietet für Eltern oder Großeltern und deren Kindern beziehungsweise Enkelkinder einen der Montessori-Pädagogik orientierten Kurs an, um die Sinne der Kinder zu fördern.

Kinder von einem bis drei Jahren finden eine altersgemäße, vorbereitete Umgebung vor - orientiert an der Montessori-Pädagogik, sowie den Schwerpunkten Bewegung und Sprache. Durch verschiedene Übungen und kleine Experimente werden dem Kind vielfältige Sinneseindrücke ermöglicht und die Feinmotorik geschult.

In einer Leseecke können die Kinder unterschiedliche Bücher kennenlernen und deren Handhabung üben. Rollenspiele und ein Spielekreis laden zum gemeinsamen Sprechen und Singen ein. In einer Bewegungsbaustelle haben die Kinder Spaß an der Bewegung und bekommen den Freiraum mit Klein-und Großgeräten zu experimentieren. Sie können ihren Bewegungsdrang ausleben und die Großmotorik verfeinern.

Der Kurs findet immer am Freitagmorgen im Mörike-Haus in Riedlingen-Pflummern statt. Weitere Informationen können bei Angelika Rehm unter der Mailadresse [email protected] angefragt werden.