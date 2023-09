Kunstkreis 84 Riedlingen organisiert Kunstfahrten

Der Kunstkreis 84 Riedlingen organisiert zusammen mit der Volkshochschule Donau–Bussen im Wintersemester 2023/2024 Kunstfahrten und ein Kunstvortrag.

Eröffnet wird die Reihe am Samstag, 14. Oktober, mit einer Fahrt zum Kunstmuseum Basel, um dort die Ausstellung „Matisse, Derain und ihre Freunde“ zu betrachten. Henri Matisse und André Derain gehören zu den Hauptvertretern des Fauvismus‘, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts tonangebend in Paris und weit darüber hinaus war.

Müssen sich hier die Kunstfreunde schon um 7 Uhr früh bei der Stadthalle auf die Fahrt mit dem Bus begeben, so genügt für die Ausstellung „Alexej von Jawlensky“ am 27. Januar 2024 eine Halbtagsfahrt. Der Künstler war Mitglied der Gruppe „Blauer Reiter“ und zählt zu den bedeutendsten Expressionisten.

Am 24. Februar 2024 ist die Staatsgalerie in Stuttgart das Ziel der Kunstfreunde. Dort wird Amedeo Modigliani eine Ausstellung gewidmet. A Am Donnerstag, 22. Februar, 19 Uhr, gibt es im Kaplaneihaus in Riedlingen eine Einführung der Kunsthistorikerin Barbara Honecker in diese Ausstellung. Sie wird auch die Führung in Stuttgart übernehmen.

Barbara Bulander und Waltraut Jerger organisieren die Kunstfahrten. Anmeldungen jedoch sind an die Volkshochschule Donau–Bussen zu richten, telefonisch (07371/7691), per Mail ([email protected]).