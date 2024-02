Kunstkalender zu Gerda Sorger wieder erhältlich

Zum Gedenken an Gerda Sorger, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag hätte feiern können, findet in Biberach in der Galerie der Kreissparkasse in der Stiftung BC-pro arte am Ulmer Tor eine Einzelausstellung der Riedlinger Künstlerin statt. Begleitend dazu wurde ein Postkartenkalender mit zwölf hochwertigen Kunstkarten herausgegeben. Nachdem die erste Auflage schnell vergriffen war, ist laut einer Pressemitteilung nun eine zweite Auflage erschienen.

Den Kunstkartenkalender gibt es sowohl in der Ausstellung in Biberach als auch in Riedlingen im Café Kern/Reinke sowie bei Raumausstattung Selg im Wonderfitzig beim Narrenbrunnen.