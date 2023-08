Kunsthistorikerin zeigt, wie Barock verblüfft

Zu einer Barock–Themenführung durch das Kapuzinerkloster mit seiner Kirche St. Sebastian wird für Sonntag, 20. August, um 14 Uhr eingeladen. Kunsthistorikerin und Volkskundlerin Ingeborg Maria Buck zeigt Kurioses und Verborgenes; zum Abschluss gibt es einen Empfang im Kreuzgang (bei gutem Wetter). Die Führung dauert 1,5 Stunden.

Das Kapuzinerkloster mit seiner Kirche St. Sebastian in Riedlingen zählt zu den besterhaltenen Anlagen dieses Ordens und gilt als Frühwerk des Barock in Oberschwaben. Die ersten Kapuziner kamen 1645 nach Riedlingen und im Oktober desselben Jahres konnte der Grundstein zum neuen Kloster außerhalb der Stadtmauern gelegt werden. 1655 war das Kloster erstellt und wurde geweiht, ein Jahr später 1656 erfolgte die Konsekration der Kirche St. Sebastian. Bis zur Säkularisation 1806 blühte das Klosterleben der Kapuziner, die sich vor allem seelsorgerischen Aufgaben in Riedlingen und der Umgebung widmeten.

Ingeborg Maria Buck taucht in die Welt und in die Arbeit des Kapuzinerordens im 17. und 18. Jahrhunderts ein. Ein Rundgang durch die Kirche mit der schlichten, ruhigen Kapuzinerarchitektur und einer herausragenden künstlerischen Ausstattung, einem Abstieg in die Gruft der Kirche sowie das Klostergebäude mit seinem Kreuzgang und mit einer original erhaltenen Mönchszelle erwartet die Teilnehmer.

Anmeldung bis 16. August bei der Stadtverwaltung Riedlingen, Tamara Ortmann, Telefon 07371/18317, Mail an [email protected]. Der Kostenbeitrag von zehn Euro ist in bar vor Ort zu entrichten.