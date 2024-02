Kunstfahrt in die Staatsgalerie zur Ausstellung „Amedeo Modigliani - Moderne Blicke“

Riedlingen

In Kooperation mit dem Kunstkreis 84 Riedlingen lädt die Volkshochschule Donau-Bussen am Samstag, 24. Februar, zu einer Kunstfahrt in die Staatsgalerie nach Stuttgart zur Ausstellung „Amedeo Modigliani - Moderne Blicke“ ein.