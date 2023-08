Krimi–Lesung „Camping mit Todesfolge“

„Camping mit Todesfolge“ ist der Titel des neuen Krimis von Michael Boenke. Im Mittelpunkt des neuen Falls für Lehrer Bönle steht Freud und Leid des Camperlebens. Die Ulrich'sche Buchhandlung hat den Autor am Mittwoch, 13. September, zu einer Lesung eingeladen und verspricht Humor und Sprachwitz im oberschwäbischen Ried.

Im oberschwäbischen Riedidyll wird auf Friedas Stellplatz der Camper–Frieden nachhaltig gestört, als Bönles Spross Korbinian die Leiche des Ortsvorstehers Eginbert Bilsner mit einem Zelthering im Kopf auffindet. Privatermittler und Lebenskünstler Daniel Bönle recherchiert auf eigene Faust, um das Verbrechen, das auf dem neu errichteten Campingplatz seiner Schwiegermutter geschah, aufzuklären. Die Ereignisse eskalieren, als ein Freund Korbinians mit Handicap, ein Alkoholiker mit Geldbeutel, eine blinde Seherin mit religiösen Visionen, ein Hund mit Mühlstein, ein verschwundener Kiffer mit Vergangenheit und eine Bienen–Künstlerin ohne Mann Rätsel aufgeben. Wird es Bönle mit Hilfe seiner Biker–Freunde gelingen, das absonderliche Verbrechen aufzuklären?

Michael Boenke wurde 1958 in Sigmaringen geboren und lebt heute im oberschwäbischen Bad Saulgau. Er absolvierte ein Studium der Germanistik und der Katholischen Theologie. Von 2002 bis 2010 war er am Institut für berufsorientierte Religionspädagogik an der Universität Tübingen und als Schulbuchautor tätig. Von September 2010 bis Juli 2021 unterrichtete er am Berufsschulzentrum in Bad Saulgau. Nach Veröffentlichungen als Kochbuch–, Schulbuch– und Kinderbuchautor gab der ambitionierte Koch, begeisterte Harley–Fahrer und Hobbyfotograf 2010 sein erfolgreiches Krimidebüt mit „Gott´sacker“. Nun serviert Boenke mit „Camping mortale“ den achten Teil der Serie.

Die Lesung ist am Mittwoch, 13. September, beginnt um 19 Uhr in der Ulrich’schen Buchhandlung. Die Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf sowie Abendkasse für jeweils 10 Euro in der Buchhandlung, Telefon 07371/8843.