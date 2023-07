Kräuterbüschel zu Mariä Himmelfahrt

Im kommenden Monat feiert die katholische Kirche das Fest Mariä Himmelfahrt. Weil die Apostel der Legende nach im leeren Grab Mariens wohlriechende Kräuter und Blumen gefunden haben, entwickelte sich schon früh das Brauchtum, zum Fest duftende und heilende Kräuter zu einem Büschel zusammen zu binden und segnen zu lassen. Das Leitungsteam des Frauenbunds greift auch in diesem Jahr diesen Brauch auf und bittet um Kräuter– und Pflanzenspenden zum Binden der Kräuterbüschel. Am 16. August ab 14 Uhr können getrocknete oder frische Pflanzen im katholischen Gemeindehaus abgegeben werden. Am 17. August um 14 Uhr werden die Kräutersträuße dann gebunden. Geweiht werden die Büschel in der Pfarrkirche St. Georg am Freitag, 18. August, um 19 Uhr und am Sonntag, 20. August, um 10 Uhr.