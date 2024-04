Konzert in der Riedlinger Kapuzinerkirche

Die aus Riedlingen stammende Pianistin und Cembalistin Katharina Brendler gibt am Samstag, 20. April, ein Konzert in der ehemaligen Klosterkirche St. Sebastian in Riedlingen. An diesem Abend wird sie in der Kapzuinerkirche mit Musik aus dem Barock des 18. Jahrhundert auf dem Cembalo zu hören sein, darunter Werke von Johann Sebastian Bach und dessen Sohn Carl Philipp Emanuel Bach, aber auch Zeitgenossen aus Italien und Frankreich stehen auf dem Programm. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, der Einlass erfolgt ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Künstlerin bittet um eine freiwillige Spende.