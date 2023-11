Der TSV Riedlingen und der FC Mengen bestreiten am Samstag (17 Uhr, Donaustadion) das Derby zweier Donau-Klubs. Für die Rothosen ist es das dritte Heimspiel in Folge, die Mengener haben das WFV-Pokal-Achtelfinale gegen den SSV Reutlingen am Mittwoch in den Knochen.

Acht Tore, 600 Zuschauer. Das Aufeinandertreffen der beiden vor etwas mehr als sechs Monaten hatte alles, was das neutrale Fußballherz begehrt. 4:4 hieß es am Ende, Mengen machte dabei einen 1:4-Rückstand wett, egalisierte die Tore von Dominik Früh und den Treffer von Pascal Schoppenhauer durch Tore von Alex Klotz, Tobias Nörz und Dennis Ivanesic. In Halbzeit eins hatte Bachhofer die Gäste in Führung gebracht.

Auch an diesem Samstagabend erwartet Riedligens Trainerduo Raphael Sontheimer/Fabian Ragg ein offenes Spiel. „Weil beide Mannschaften Fußball spielen wollen“, sagt Sontheimer. Seine Mannschaft geht mit dem Selbstvertrauen des Heimsiegs gegen Sulmetingen in die Partie. „Die Stimmung ist gut. Es läuft vieles leichter nach dem 3:0“, sagt der derzeit verhinderte Abwehrrecke. Wichtig sei die Führung vor der Pause gewesen, sagt er. „Die Führung war verdient. In der zweiten Halbzeit kam von Sulmetingen noch weniger. Wichtig war, dass wir auch zu null gespielt haben“, sagt Sontheimer.

„Mengen wird ein harter Brocken. Das ist eine Mannschaft, in der so viele Spieler individuelle Qualität und Erfahrung haben“, lobt er die Schwarz-Gelben. Sontheimer glaubt nicht, dass der anstrengende Pokalauftritt die Mengener negativ beeinflusst. „Wir haben uns taktisch verschiedene Varianten überlegt. Sie werden gegen uns sicher anders spielen als beispielsweise gegen Mietingen. Wir müssen gut gegen den Ball arbeiten. Im Spiel nach vorne müssen wir mutiger werden“, fordert er. „Bleiben wir in gewissen Situationen streng im 4‐4-2 oder lassen wir uns bei Ballverlusten weiter fallen?“, sagt Sontheimer. „Wir spüren schon eine gewisse Anspannung, gepaart mit Vorfreude auf dieses Spiel.“

Personell sieht es im Riedlinger Lager wieder besser aus. Nur Dennis Retunsky (Grippe) fehlt. „Ansonsten haben einige Spieler nur leichte Blessuren. Hannes Schmid hatte nach dem Spiel keine Schmerzen.“ Trotzdem dosiere man die Einsätze. Vergangene Woche habe er Schmid noch schonen wollen. „Aber Moritz Stöhr hatte schon Gelb.“

Der FC Mengen ist nicht ganz ohne Blessuren aus dem Reutlingen-Spiel herausgekommen. Dennis Ivanesic hat sich ‐ nach einer ersten Diagnose ‐ die Nase angebrochen und fällt wohl aus. „Er wollte noch einmal zum HNO-Arzt gehen und sich eine Meinung einholen, aber ich glaube nicht, dass er spielen kann“, sagt Mengens Trainer Mario Slawig.

Mit einem offenen Schlagabtausch, an den Sontheimer/Ragg glauben, wäre er, so Slawig, „nicht so glücklich. Eher eine kontrollierte Offensive.“ Auch er erinnert sich noch gut ans Derby im Frühjahr, das er als Zuschauer und designierter neuer Trainer der Mengener verfolgte.

„Für die Zuschauer war das natürlich ein interessantes Spiel. So was willst du sehen.“ Auf ein gutes Spiel an diesem Samstagabend hofft Slawig natürlich. „Riedlingen ist eine richtig gute Mannschaft, die eigentlich weiter oben stehen müsste“, lobt Slawig den Gegner.

Ziel seiner Mannschaft sei es auch, die gute Ausgangsposition zu wahren. „Aber wir haben ein straffes Restprogramm.“ Auf die Partie in Riedlingen folgen noch vier hoch gehandelte Mannschaften: Wangen kommt an die Ablach, dann geht es nach Friedrichshafen, ehe die Heimspiele gegen Albstadt und Ravensburg II das Jahr 2023 beschließen.

Derweil kann die Mannschaft aus dem Spiel gegen Reutlingen eine Menge herausziehen. „Wir hatten sehr gute Passagen drin, in denen wir den Ball gut laufen gelassen haben.“

Auch die Arbeit gegen den Ball gefiel dem Trainer. In den letzten Minuten nahm Slawig seinen Kapitän vom Feld. „Es kommen ja noch wichtige Spiele. Da wollte ich ihm einige Minuten Pause geben.“ Neben Ivanesic werden auch Eric Dehne und David Bachhofer fehlen.