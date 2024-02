Das Riedlinger Streichquartett mit Ernst-Martin Kiefer und Uli Etter an den Violinen, Claudia Ott, Viola, und Marion Kiefer, Violoncello, wird am Samstag, 24. Februar, 18 Uhr, die Reihe der diesjährigen Benefizkonzerte zugunsten der Conrad Graf-Musikschule eröffnen. Die vier Musiker, die alle dem Riedlinger Kammerorchester angehören, spielen im Refektorium des Kapuzinerklosters und so ist ihr Konzert auch „Klassik im Kloster“ überschrieben.

Außer dem Quartett Nummer 5 F-Dur von Luigi Cherubini und Ludwig van Beethovens Quartett a-moll, Opus 132, führt das Riedlinger Streichquartett das Quartett Nummer 2 von Peter Galbács auf, einem zeitgenössischen Musiker, der schon mehrmals in Riedlingen aufgetreten ist, sei es bei Konzerten des Kammerorchesters oder der evangelischen Kantorei, aber auch beim Weinrauch-Konzert in Zwiefalten. Die vier Sätze seines Quartetts bilden jeweils ein Paar aus einem ersten, ruhigeren und einem zweiten, flotteren Teil.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, Spenden kommen der Musikschule zugute.

Dies gilt auch für ein Konzert der Musikgruppe „Small Ads“ um Musikschul-Leiterin Christine Kohnen am Sonntag, 5. Mai, ebenfalls im Refektorium. „Ein Abend für die Liebe, Songs und Lyrik“ ist es überschrieben. Mitwirkende sind Gunnar Volz, Gitarre, Christian Ott, Klavier, und Christine Kohnen, Gesang und Percussion. Simone Braun und Lothar Traub tragen dazu Gedichte vor.