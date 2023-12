Kinderkrippenfeier an Heiligabend in St. Georg

Kirchenmusikalische Akzente werden an Weihnachten in St. Georg in Riedlingen gesetzt. Am zweiten Weihnachtsfeierttag gibt es eine Kindersegnung. Dies teilt die katholische Kirchengemeinde St. Georg mit.

Die Kinderkrippenfeier an Heiligabend (24. Dezember), 15 Uhr, in St. Georg wird musikalisch von einer Stubenmusik begleitet. In der Christmette um 17 Uhr erklingt festliches Orgelspiel. Die zweite Christmette um 22 Uhr in St. Georg gestaltet die Schola der KJG mit.

Am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) um 10 Uhr singt der Kirchenchor die „Missa brevis et solemnis in C“ auch „Spatzenmesse“ genannt, von Mozart mit Orchester und Orgel in der Georgskirche. Bei der Weihnachtsvesper um 18 Uhr im Innenhof der Kapuzinerkirche sind noch einmal die jungen Sänger der KJG-Schola zu hören.

Am Stephanstag (zweitenr Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember) bringen sich die Sänger vom Riedlinger Liederkranz in den Festgottesdienst um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche ein. Im Anschluss an den Gottesdienst sind Kinder zu einer persönlichen Segnung eingeladen. Dieser Segen soll Ermutigung und Zeichen der Hoffnung sein.