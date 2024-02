Nachdem die Moorochsennarren am Vormittag den Kindergarten besucht, die Schulen befreit sowie weiteren Institutionen ihren Besuch abgestattet haben, steht am Nachmittag die Buchauer Kinderfasnet mit dem großen Kinderball der Moorochsenzunft auf dem Programm. „Von Kindern für Kinder“ - unter diesem Motto steht auch dieses Jahr wieder dieser beliebte Kinderball am Glompigen Donnerstag, 8. Februar, in der Festhalle bei der Federseeschule. Herzlich eingeladen hierzu sind alle Kinder im Alter von bis zu circa zwölf Jahren. Der Kinderball beginnt um 14 Uhr. Einlass ist bereits ab 13 Uhr. Die Moorochsenküche sorgt für Kaffee und Kuchen sowie kleinen Speisen und Getränke. Der Eintritt beträgt pro Person drei Euro. Einen Kartenvorverkauf gibt es bei Raumausstattung Hildenbrand, Schussenrieder Str.11. Die Aufsichtspflicht während der kompletten Veranstaltung liegt bei den Eltern.