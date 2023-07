Riedlingen

Kinder werfen Steine auf ein Auto

Riedlingen / Lesedauer: 1 min

Die Polizei sucht nach zwei Kindern, die mit einem Stein einen BMW beschädigten. (Foto: dpa )

Nach einem Steinwurf gegen ein fahrendes Auto am Mittwoch in Riedlingen ermittelt die Polizei wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Wie die Polizei berichtet, war eine 55–Jährige gegen 17.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 15:03 Von: sz