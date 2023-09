Kinder–Uni startet ins Wintersemester

In Kürze startet das Wintersemester 2023/24 der Kinder–Uni Oberschwaben mit fünf weiteren spannenden Vorlesungen. Zu Gast sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen. Alle interessierten Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren sind dazu eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos. Veranstaltungsorte sind die „Hörsäle“ der Kooperationsschulen in Bad Buchau, Riedlingen, Ertingen, Schemmerhofen und Unlingen.

Los geht's am Mittwoch, 04. Oktober, mit der Vorlesung von Uwe Ilg von der Universität Tübingen über Fakten und Rätsel unserer visuellen Wahrnehmung, der die Kinder in zahlreiche Experimente einbinden wird. Die Vorlesung beginnt um 14.30 Uhr in der Donau–Bussen–Schule Unlingen.

Am 18. Oktober befasst sich der Biologiedidaktiker Christoph Randler von der Universität Tübingen mit der Faszination Vogelzug. Unter der Fragestellung „Wie kommt man ohne Kompass nach Afrika?“ vermittelt er interessante Forschungsergebnisse über das Orientierungsvermögen von Vögeln und wie Menschen am besten etwas darüber lernen können. Der Vortrag startet um 14.30 Uhr in der Michel–Buck–Gemeinschaftsschule Ertingen.