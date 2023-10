Kinästhetik-Grundkurs für pflegende Angehörige und ihre Helfer

Pflegende Angehörige bewältigen große Herausforderungen. Sie unterstützen hilfebedürftigen Menschen im Alltag. Die Belastung kann zur Überforderung werden, die das Wohlbefinden aller Beteiligten beeinträchtigen kann. Die Katholische Sozialstation Riedlingen bietet daher ab 24. November einen Kinästhetik-Grundkurs in den Räumen der Tagespflege „Wir helfen Leben“, Zwiefalter Straße 17/1, in Riedlingen Mit der Kinästhetik können pflegende Angehörige die Bewegungsmöglichkeiten eines pflegebedürftigen Menschen in allen alltäglichen Aktivitäten fördern. Im Grundkurs werden die Angehörigen für ihr eigenes schonendes Bewegungsverhalten sensibilisiert, um mit diesem Wissen ihre Angehörige mit einer schonenden Bewegung zu fördern. Termine sind Freitag 24. November, 17 bis 20 Uhr, Samstag 25. November, 9 bis 12.30 Uhr, Freitag, 1. Dezember, 17 bis 20 Uhr, Samstag, 2. Dezember, 9 bis 12.30 Uhr, und Samstag, 9. Dezember, 9 bis 12.30 Uhr. Für Arbeitsmaterial wird ein Anteil von 25 Euro erhoben. Kursleiterin ist Snjezana Kugler, Kinästhetiktrainerin und Pflegefachkraft der Sozialstation. Eine Anmeldung ist bis 17. November unter Telefon 07371/932027. Die Plätze werden nach Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung vergeben.