Die ersten Sonnenstrahlen locken nach draußen. Nicht nur die Menschen, auch das Getier drängt ins Freie. So auch neulich in Riedlingen, als sich Katz und Maus zufällig in der Fußgängerzone über den Weg liefen.

Showdown in der Fußgängerzone

Während der Mensch - noch warm eingemummelt - im Café in der Fußgängerzone die Frühlingssonne und den ersten Kaffee im Freien genoss, trafen Katz und Maus aufeinander.

Katz und Maus trafen in der Riedlinger Fußgängerzone aufeinander. (Foto: Georg Kliebhan )

Da dürfte der Puls bei dem kleinen Mäuschen in die Höhe geschnellt sein, aber es hatte Glück, die Katze schien entweder gut aufgelegt oder schon satt zu sein.

Ohne Kratzer davon gekommen

Anstatt den kleinen Fell-Happen zu verspeisen, blieb es beim „Katz- und Mausspiel“ und am Ende machte sich die der graue Fellknäuel unbeschadet auf und davon.