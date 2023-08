Kartenvorverkauf für Bundesligaderby VfB Stuttgart gegen Freiburg

Wie bereits angekündigt hat das Ferienprogramm der Stadt Riedlingen von Fußball–Bundesligist VfB Stuttgart für das Derby gegen den SC Freiburg Tickets für einen Stadionbesuch erhalten. Die Tickets befinden sich in der Untertürkheimer Kurve im Familienblock Nr. 81 c. Der Kartenvorverkauf findet am Donnerstag, 31. August, in der Zeit von 19 bis 20 Uhr im Gasthaus Hirsch in der Riedlinger Fußgängerzone statt. Für das Spiel gibt es beim Veranstalter der Ausfahrt, Ernst Kopp, noch ein paar wenige Tickets. Telefonische Bestellungen können umgehend unter der Telefonnummer 0151/58719497 aufgegeben werden. Die Anreise nach Stuttgart erfolgt mit dem Bus ab Riedlingen/Stadthalle. Abfahrt ist um 11 Uhr, die Rückkehr nach Riedlingen ist gegen 20 Uhr.