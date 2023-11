Kalender 2024 des Altertumsvereins zeigt Wirtshäuser und Wirtshausschilder

Einige ehrenamtlich arbeitende Mitglieder des Riedlinger Altertumsvereins hatten in den vergangenen Tagen und Wochen viel zu tun, denn es galt, die Jahresgabe als Dankeschön an die Mitglieder, die dem Verein die Treue halten, zusammenzustellen. Gemeinsam wählten Männer und Frauen der „Dienstagsmannschaft“ 24 Motive aus Riedlingen aus, fotografierten diese teilweise neu und stellten einen Kalender zusammen. Weit über 600 Kalender wurden eingetütet, um die Jahresgabe den zahlreichen Mitgliedern zu verschicken oder persönlich in den Briefkasten einzuwerfen. In Anlehnung an die derzeitige Wechselausstellung zeigt der Kalender „Riedlinger Wirtshäuser und Wirtshausschilder“. Glücklicherweise sind in Riedlingen und auch in den Teilorten noch einige der schönen Wirtshausausleger erhalten, die gezeigt werden. Ergänzt wurde mit alten Fotografien und Postkartenmotiven von Wirtshäusern, die längst abgebrochen sind oder ihr Aussehen sehr verändert haben. Für Nichtmitglieder gibt es den Kalender in der Ulrich’schen Buchhandlung zum Preis von acht Euro zu kaufen.