Fußball–Landesligist TSV Riedlingen geht als Favorit in den Bussenpokal an diesem Wochenende (Gruppenspiele am Freitagabend waren bei Redaktionsschluss noch nicht beendet). Der Start in die Vorbereitung war ordentlich. Vier Spiele, vier Siege, Turniersieg in Langenenslingen mit den Erfolgen gegen Hundersingen (4:0) und in Finale gegen Ertingen/Binzwangen (2:1) am vergangenen Wochenende, zuvor die Testspielsiege gegen Wacker Biberach (2:0) und Denkingen (6:1) — die ersten Wochen machen schon wieder Laune auf die offensivstarken Rothosen.

Weitere Testspiele vereinbart

„Der Kickoff, der Trainingsstart war gut“, sagt Riedlingens Trainer Markus Keller. Mit klassischem Ausdauertraining hat die Vorbereitungsphase begonnen, um die Grundlage zu legen. Danach geht es in die fußballspezifische Ausdauer und in die Feinjustierung. Wie schon im vergangenen Jahr testet die Mannschaft um Trainer Markus Keller viel.

An diesem Wochenende spielt die Mannschaft den Bussenpokal, am Wochenende drauf den Riedlinger Stadtpokal — beide Turniere finden aufgrund des 175–jährigen Vereinsjubiläums in Riedlingen statt. Dazwischen liegt die erste Pokalrunde gegen Harthausen/Scher am kommenden Mittwoch (26. Jul., 19 Uhr). Nach den Pokalturnieren folgen noch die Tests gegen die SSG Ulm (Sa., 5. Aug., 17 Uhr) und gegen den FV Biberach (Sa., 12. Aug., 18 Uhr), ehe Riedlingen den TSV Heimenkirch zum Autakt in die Landesligasaison empfängt (Sa., 19. Aug., 17 Uhr).

Sieben externe Neuzugänge, auch für die U23

Insgesamt sieben externe Neuzugänge hat der TSV Riedlingen: Luca Leger und Niclas van Beek (bd. FV Ravensburg II), Moritz Stöhr (Ol. Laupheim), David Striegel (FV Bad Saulgau) sowie Florijm Krasniqi, Adel Mehidi und Jonathan Klimask (alle vom FV Neufra/Do.). Hinzu kommen aus den eigenen Junioren Marko Konjevic, Robert Seidenfuß, Fabian Wegenast. Außerdem stehen im Kader junge Spieler wie Roman Hetze, Karo Abro, oder Kevin Kolbach, die bereits Erfahrungen im Landesligakader gesammelt haben, in Spielen und oder im Training mit der ersten Mannschaft ihr Talent angedeutet haben, aber weiter Erfahrungen sammeln sollen.

Einige Positionen sind noch vakant

Derzeit testet Markus Keller — und wird das auch in den Tagen des Bussenpokals tun — welche Spieler für welche Positionen infrage kommen oder als Alternative eingeplant werden können. „Jetzt ist die Breite da, die uns im vergangenen Jahr vielleicht gefehlt hat“, sagt der Trainer. So spielten gegen Wacker Biberach zur Hälfte neue Spieler. Entsprechend ist es (noch) um die Abstimmung bestellt.

„Wir hatten Spiele dabei wie gegen Hundersingen, in denen wir vielleicht nicht so gut waren, wie es das Ergebnis (4:0) vielleicht suggeriert hat und wir hatten Spiele wie gegen Wacker Biberach, die halt noch nicht das Gelbe vom Ei waren“, warnt Keller vor zu frühen Schlüssen. Spieler wie Luca Leger (Knorpelschaden), Moritz Stöhr oder David Striegel sind ohnehin nach langwierigen Verletzungen noch auf dem Weg zurück oder müssen — wie Niclas van Beek — langsam herangeführt werden. „David hat in der Innenverteidigung gespielt, hat das richtig gut gemacht. Niclas ist noch nicht so weit, wie er eigentlich sein wollte. Da wird es August, September.“

In den Rhythmus kommen

Keller hatte in den bisherigen Tests einige Überraschungen parat. „Jonas Siefert hat in den Tests schon hinten rechts gespielt. Artur Altergot ist ja jetzt auch wieder voll da und ist eine Option in der Innenverteidigung“, deutet Keller an, dass er einige Schachzüge im Portfolio hat. Weitere Optionen seien auf der rechten Seite natürlich auch Jordi Tengwand und Jonathan Klimask. Entscheidend sei es, in den kommenden Wochen in den Rhythmus zu kommen.

Bussenpokal, Gruppe A: FV Bad Saulgau, SF Hundersingen, TSV Riedlingen.