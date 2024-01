Jugendforum Riedlingen engagiert sich fürs Klima

Mit dem Bau eines Lastenrades und eines Lastenanhängers ist dem Jugenforum Riedlingen (Jufo) nach eigenen Angaben eine umweltfreundliche, energie- und ressourcen schonende Lösung für Alltagstransporte gelungen. Die Fahrzeuge seien für den Eigengebrauch des Jufos gedacht, können aber auch auf Spendenbasis ausgeliehen werden.

Das Projekt wurde durch die Leander-Aktiongruppe Oberschwaben finanziell unterstützt. Fachlich erhielten die Jugendlichen Unterstützung von Michael Ecker von NePoMuk Bike. Das Lastenfahrrad könne unabhängig vom Lastenanhänger genutzt werden beziehungsweise umgekehrt: der Lastenanhänger mit einer „coolen“ elektrischen Antriebstechnik lasse sich an nahezu jedes Fahrrad anhängen. Durch eine Regeltechnik gebe der Anhänger bei Zug selbst bedarfsgerecht Gas und beschleunigt, sodass man am ziehenden Fahrrad kaum eine Last spürt. Gebremst wird der Anhänger durch eine Auflaufbremse. Den Jugendlichen sei von Anfang an wichtig gewesen, dass auch große und schwere Lasten transportiert werden können.

Kurz vor Weihnachten konnte der Hänger seine Tauglichkeit für große und schwere Lasten unter Beweis stellen. Ein Riedlinger hatte damit einen Schrank transportiert. Er war hell begeistert von den Fahreigenschaften. „Ich habe kaum gemerkt, dass da was hinten dran hängt. Sowohl die Schubhilfe als auch die Auflaufbremse funktionieren optimal“, urteilte er.