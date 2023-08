Japanisch lernen und leckere Burger braten

Die Volkshochschule Donau–Bussen hat ihr Programm für das Wintersemester 2023/2024 fertiggestellt. Das gderuckte Heft erscheint am Freitag, 1. September, eine Woche früher als in früheren Jahren. Dadurch haben mögliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer länger Zeit, sich für einen Kurs zu entscheiden, was vielfach gewünscht wurde, begründet die VHS das vorgezogene Erscheinungsdatum. Eine Neuerung in diesem Semester ist auch, dass bereits ab dem 1. September Anmeldungen für die neuen Kurse telefonisch, per Mail oder über die Homepage möglich sind, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Beim Blättern im neuen Programm finden Interessierte Bewährtes und Neues, Angebote für Jung und Alt, Kurse, die die Teilnehmer über das komplette Semester besuchen können und kurze Angebote, die das Interesse wecken sollen und neue Impulse setzen. Weitere Online–Formate, die inzwischen gut angenommen werden, ergänzen das Programm, teilt die VHS mit.

Wie bereits in den letzten Semestern erscheint das Programm wieder im quadratischen Format und in Farbe. In der gedruckten Version erscheinen dieses Mal erstmals, wenn vom Kursleiter gewünscht Kurztexte mit kleinen Informationen zum jeweiligen Kurs, so die VHS weiter. Die ausführlichen Beschreibungen des Programms finden Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiterhin auf der Homepage der Volkshochschule.

Das Programmheft wird nachhaltiger. „Wir drucken klimaneutral“, teilt die VHS mit. Die Menge, die an CO₂ bei der Produktion unseres Programmheftes ausgestoßen wurde, werde durch die Anpflanzung von Bäumen neutralisiert.

Besonders hebt die VHS ich für das Wintersemester folgende Angebote hervor. Erstens einen Vortrag von Krause in Zusammenarbeit mit dem Altertumsverein mit dem Titel „Neue Ausgrabungen und Forschungen im Umfeld von Bussen und Heuneburg“ am 14. November. Zweitens weist die VHS auf eine Führung im Riedlinger Ruheforst am 25. September hin. Drittens macht die VHS auf eine „BioRadRoute“. Die Heiligkreuztal–Route organisierte die VHS in Zusammenarbeit mit der Biomusterregion Biberach. Bei diesem Angebot ist es auch möglich, nur an den Führungen teilzunehmen

Viertens setzt die junge VHS auf Burger, die Kursteilnehmer werden leckere Burger selbst herstellen. Das fünfte Angebot, auf das die VHS besonders hinweist, ist ebenfalls ein kulinarisches. Die VHS hat zwei Kurse über die original thailändische Küche im Programm, bei denen jeweils ein Original Thai Menü mit mehreren Gängen zubereitet wird. Sechstes und letzter besonderer Tipp ist eine Exkursion zum Plateau der Alten Burg oberhalb von Langenenslingen am 22. Oktober.

Aufgrund der großen Nachfrage nochmals sowie neu im Programm sind die beiden Familienführungen, bei denen es jeweils hoch auf Glockentürme geht. Im Angebot hat die VHS Donau–Bussen die Besichtigung des Glockenturms von St. Georg in Riedlingen mit Pfarrer Walter Stegmann und die Besichtigung des Glockenturms in Neufra und der Krypta zum 100–jährigen Jubiläum mit Roland Nehm.

Im Fachbereich Sprachen bieten die VHS erstmals zwei Japanischkurse an. Dazu gibt es am 18. September um 17 Uhr eine kostenlose Einführungsstunde in die japanische Sprache. In dieser Stunde werden die Besonderheiten sowie Methode und Verlauf beider Kurse vorgestellt.