Oft geht es beim Thema Migration vor allem um Zahlen. Der Leiter des Amts für Flüchtlinge und Integration im Landratsamt, Jürgen Kraft, gab bei einem VHS-Vortrag im Festsaal der Riedlinger St.-Gerhard-Schule Einblicke, was hinter den Zahlen steckt.

Fünf Tage Vorlauf

Kraft leitet eine Behörde, die inzwischen auf 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewachsen ist. Die Hälfte davon, sogenannte Integrationsmanager, arbeiten direkt mit den Flüchtlingen.

Die Ankömmlinge werden nach dem rund sechswöchigen Aufenthalt in der Erstaufnahmestelle, wo sie registriert werden, an die Landkreise verteilt. Die Vorlaufzeit betrage fünf Tage. Mit einem Vesperpaket ausgerüstet, werden die Menschen mit Bahn und Bussen auf die Reise geschickt.

Zwei Busse vor dem Landratsamt

„Wenn 200 nach Biberach kommen, stehen zwei Busse vor dem Landratsamt“, berichtete Kraft. Das könne durchaus außerhalb der üblichen Arbeitszeit sein. „Sie bekommen zunächst Geld und werden vom Hausmeister auf die Unterkünfte verteilt.“ Das Geld werde benötigt, um sich das Nötigste, vor allem Lebensmittel, zu kaufen. Eine Verköstigung gebe es in der Unterkunft nicht.

Die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge bemisst sich nach der Einwohnerzahl; für den Landkreis Biberach gilt eine Quote von 2,2 Prozent. Dabei sei ein Wellenmuster festzustellen: „Über den Winter geht es nach unten, dann steigt es wieder an, wenn es warm wird.“ So seien diesen Monat landesweit 1000 Menschen zu verteilen, wovon 22 der Landkreis Biberach aufnehmen muss. Die Spitze mit 213 Zuweisungen war im Oktober 2023 erreicht.

Laut Kraft hat der Landkreis bisher 7200 Geflüchtete aufgenommen, wobei diese Zahl nicht valide sei. Rund 30 Nationen waren vertreten: „Die ganze Welt trifft sich bei uns.“ Hauptherkunftsland war die Ukraine, gefolgt von Syrien, der Türkei, Afghanistan und dem Irak. Bei einem Drittel der Flüchtlinge handle es sich um Minderjährige bis 14 Jahre.

Anstieg der Zahlen erwartet

Kraft rechnet damit, dass die Zahlen im Landkreis auch wegen der unsicheren politischen Lage, von derzeit 40 bis 50 wieder auf täglich 80 ansteigen werden. Die meisten seien Asylbewerber und Ortskräfte. Für Flüchtlinge aus der Ukraine sei Baden-Württemberg bei der Aufnahmequote aktuell im Plus, liege also über dem Soll.

Über den Landkreis verteilt gibt es 38 Standorte mit 2150 Plätzen für die Erstunterbringung . „Um die Integration hinzubekommen, wollen wir keine Ghettos“, erklärte Kraft. „Kleinere Einheiten sind überschaubarer.“

Nur mit dem Nötigsten ausgestattet

Die Möblierung der Unterkünfte beschränkt sich auf das Nötigste: Betten, Tisch, Stühle und Spinde. Und eben eine Kochgelegenheit. Es besteht Anspruch auf 4,5 Quadratmeter Privatsphäre. Um die Sauberkeit müssen sich die Bewohnerinnen und Bewohner selbst kümmern. Allerdings, räumt Kraft ein, werde schon auch mal eine Putzfirma geschickt, „bevor das Gesundheitsamt einschreitet“. Vor allem: „Wir brauchen Ehrenamtliche.“ Es gebe für die Betreuung nicht genug hauptamtliche Kapazitäten.

Von „Vollauslastung“ spricht Kraft, wenn 80 Prozent der verfügbaren Plätze in den Unterkünften belegt sind. Das liege daran, dass beispielsweise bestimmte Nationalitäten nicht zusammen oder Einzelpersonen nicht bei Familien untergebracht werden sollten. Mit einer Belegung von 1700 Plätzen gilt die Vollauslastung derzeit als erreicht.

Keine Hallenbelegung vorgesehen

In Warthausen sollen weitere 180 Plätze in Containern geschaffen werden, in Bad Schussenried im April nochmals 70 Plätze. Weitere 70 Plätze seien an zwei Standorten in Planung. Das Thema Notunterbringung sei vom Tisch, größere Objekte seien nicht nicht geplant: „Wir brauchen keine Tragluftufthalle und keine Turnhalle.“

Quote wurde noch übertroffen

Der Aufenthalt in den Gemeinschaftsunterkünften ist beschränkt auf die Dauer des Verfahrens und endet spätestens nach zwei Jahren. Für die Anschlussunterbringung sind alle Kommunen zuständig; es gelten Aufnahmequoten, die sich an der Einwohnerzahl bemessen. Im vergangenen Jahr wurden 868 Personen in die Städte und Gemeinden verlegt. Damit wurde die angestrebte Quote von 600 Verlegungen weit übertroffen - dank der guten Kooperation mit den Kommunen. Auch für 2024 gilt für den Kreis Biberach wieder die Zielquote von 600.

Die Betreuung sei am wichtigsten, aber auch sehr personalintensiv und bringe auch die Ehrenamtlichen an ihre Grenzen. „Die Integration beginnt schon bei der Ankunft“, betonte Jürgen Kraft. „Das war nicht immer so.“ Dazu gehören die verpflichtenden Sprachkurse ebenso wie der Schulbesuch und die Betreuung im Kindergarten. Aktuell besuchen im Kreis rund 900 Menschen insgesamt 62 Kurse in den Bereichen Deutsch, Erstorientierung, Alphabetisierung und Integration. „Da sind wir stolz darauf.“

Arbeitserlaubnis als "kleine Hürde"

Nach drei Monaten steht Flüchtlingen auch der Zugang zum Arbeitsmarkt offen. Die Arbeitserlaubnis sei nur „eine kleine Hürde“. Häufiges Problem sei dagegen, kein Pass vorgelegt werden kann. Auf der anderen Seite scheitere regelmäßig die Abschiebung, weil die Nationalität nicht nachweisbar ist.

Beim Thema Arbeit und Geld versuchte Kraft das Vorurteil auszuräumen, „Flüchtlinge kommen nur, um vom Sozialstaat zu profitieren und bekommen mehr als Deutsche.“ Alleinstehende Asylsuchende erhalten demnach weniger Sozialleistungen (460 Euro) als Bürgergeldempfänger (563 Euro). „Damit muss er einkaufen. Es gibt nichts zusätzlich.“

Anerkannte Geflüchtete erhalten laut Kraft gleich viel Sozialleistungen wie deutsche Staatsangehörige. Asylbewerber und Geduldete seien nicht gesetzlich krankenversichert und hätten nur eingeschränkten Anspruch auf die notwendige medizinische Versorgung, etwa Schmerzbehandlung. „Die haben Riesenprobleme, einen Arzt zu finden, der sie behandelt.“ Das sei vor allem dem Ärztemangel geschuldet.

Zweifel an Bürokratieabbau durch Karte

Vermutlich im Herbst 2024 soll die Bezahlkarte bundesweit eingeführt werden. Ziel ist die Reduzierung des Geldtransfers ins Ausland. Kraft bezweifelt jedoch, dass sich der Verwaltungsaufwand verringere. Er befürchte sogar mehr Bürokratie: „Wer verwaltet die Karten, wer gibt sie aus, wer zieht sie ein?“ Ein Problem werde ohne persönliches Girokonto beispielsweise die Bezahlung des Anwalts, der für das Asylverfahren erforderlich ist.oder der Einkauf im Tafelladen.