Infoveranstaltung der SPD Riedlingen zur Kommunalwahl

Der SPD-Ortsverein Riedlingen richtet5 am 9. November um 18.30 Uhr im Gasthaus Rosengarten eine öffentlichen Informationsveranstaltung zur Kommunalwahl 2024 aus. Auch Nichtmitglieder, die sich für die Kommunalwahlen interessieren, sind dazu eingeladen. Die Zuhörer erhalten einen leicht verständlichen Überblick, wie die Kommunalwahlen in Gemeinde und Kreis funktionieren und welche Aufgaben die Gremien haben. Nach einer Überblickspräsentation durch den Ortsvereinsvorsitzenden Johannes Widmann können die Besucher Fragen stellen und sich zwanglos zu den aktuellen Themen der Raumschaft Riedlingen austauschen. Zum Abschluss wird es möglich sein, sich in Kleingruppen informell auszutauschen und sich kennenzulernen. Der Vorstand des Ortsvereins wird die nächsten sechs Monate bis zur Wahl am 9. Juni nutzen, um in mehreren öffentlichen Sitzungen die Themen weiter auszuarbeiten, die aus Sicht der SPD für die Stadt und die Region relevant sind.