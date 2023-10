Infotag im Kolping-Bildungszentrum

Im Kolping-Bildungszentrum Riedlingen findet am 14. Oktober von 10 bis 12 Uhr ein Infotag statt. Schüler und deren Eltern sind eingeladen, die Schulen des Bildungszentrums sowie den Lehrgang Fachwirt/in im Erziehungswesen (KA) kennenzulernen. Außerdem informiert um 10.30 und um 11 Uhr ein Berufsberater der Agentur für Arbeit über die beruflichen Chancen nach dem Schulabschluss. Dies teilt die Kolping Bildung Südwürttemberg gGmbH mit.

Sozialwissenschaftliches Gymnasium mit dem Schwerpunktfach „Pädagogik und Psychologie“: Die Schüler können in einem konstruktiven Lernumfeld in drei Jahren das Abitur absolvieren. Dabei wird viel Wert auf persönliche und unterstützende Lernbetreuung gelegt

Eine gute Basis fürs Leben bieten die zwei Schuljahre am Berufskolleg Gesundheit/Pflege I und II (zweijährig). Die Schüler bereiten sich auf Berufe oder für ein Studium vor und können die Schule mit einer Prüfung zur Fachhochschulreife abschließen. Zugangsvoraussetzung ist eine bestandene Mittlere Reife oder ein gleichwertiger Bildungsabschluss. Sie beenden die Schule mit dem Abschluss Assistent/in im Gesundheits- und Sozialwesen. Das Berufskolleg ist schulgeldfrei.

Am Berufskolleg Fremdsprachen können die Schüler nach der Mittleren Reife in zwei Jahren die Fachhochschulreife und eine Ausbildung zum fremdsprachlichen Wirtschaftsassistenten absolvieren. Als weitere Option ist der Abschluss zum Internationalen Wirtschaftskorrespondenten (KA) möglich. Ziel der Ausbildung ist es, eine fundierte Berufsqualifikation für international tätige Unternehmen zu vermitteln.

Lehrgang Fachwirt im Erziehungswesen (KA): Am 17. November 2023 startet der berufsbegleitende Lehrgang. In 15 Monaten werden das Fachwissen und die Qualifikation vermittelt, die es ermöglichen, Leitungsaufgaben zu übernehmen. Auf dem Lehrplan stehen Personalmanagement mit Organisationsentwicklung, Personale und soziale Kompetenz, Managementmethoden, Büromanagement und IT, Recht und Betriebswirtschaft. Unterricht ist jedes zweite Wochenende freitags von 15.45 bis 19.30 Uhr und samstags von 8.30 bis 14.15 Uhr.

Mehr Infos gibt es auf https://kolping-macht-schule.de/linktree oder im Kolping-Bildungszentrum Riedlingen, Kirchstraße 24, Telefon 07371/935011, Mail [email protected]