Infotag des Arbeitskreises „Vorsorge treffen“ in Riedlingen

Mitglieder des Arbeitskreises „Vorsorge treffen“ informieren am Donnerstag, 22. Februar, vor- und nachmittags im Rathaus Riedlingen, über die Möglichkeiten einer Patientenverfügung, Vollmacht und Betreuungsverfügung. Interessierte sollen nach Möglichkeit ihren künftigen Bevollmächtigten mitbringen. Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 07371/18312, so die Stadt Riedlingen in ihrer Pressemitteilung. Es werden feste Termine vereinbart.