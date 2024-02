Infotag am Kolping-Bildungszentrum

Das Kolping-Bildungszentrum Riedlingen bietet einen Infotag am Samstag, 17. Februar, an. Er dauert von 10 bis 12 Uhr. Das Bildungszentrum macht unterschiedliche Angebote.

In nur einem Schuljahr erwerben die Schülerinnen und Schüler im Berufskolleg die Fachhochschulreife. Der Abschluss berechtigt zum Studium an den Fachhochschulen in Deutschland. Das Tages-Berufskolleg ist kostenfrei.

Außerdem präsentiert sich das Sozialwissenschaftliche Gymnasium mit dem Schwerpunktfach Pädagogik und Psychologie. Die Schüler können in drei Jahren das Abitur machen.

Das Bildungszentrum bietet außerdem am Berufskolleg Gesundheit/Pflege I und II an. Die Schüler bereiten sich in zwei Jahren auf einen Beruf oder ein Studium vor und können die Schule mit einer Prüfung zur Fachhochschulreife abschließen. Zugangsvoraussetzung ist die Mittlere Reife oder ein gleichwertiger Bildungsabschluss. Die Absolventen sind Assistenten im Gesundheits- und Sozialwesen. Das Berufskolleg ist ebenfalls kostenfrei.

Am Berufskolleg Fremdsprachen können die Schüler nach der mittleren Reife in zwei Jahren die Fachhochschulreife und eine Ausbildung zum fremdsprachlichen Wirtschaftsassistenten absolvieren. Als weitere Option ist der Abschluss zum „Internationalen Wirtschaftskorrespondenten (KA)“ möglich. Ziel der Ausbildung ist es, eine fundierte Berufsqualifikation für international tätige Unternehmen zu vermitteln.

Weitere Angebote am Bildungszentrum sind ein Französisch-Intensiv-Grundkurs online, zehnmal montags von 17.30 bis 19 Uhr, ab 19. Februar; der Spanisch-Intensiv-Grundkurs, zehnmal von 17.30 bis 19 Uhr, ebenfalls ab 19. Februar; ein Buchführungs-Grundkurs, dreimal mittwochs von 18.30 bis 20.45 Uhr. Der Kurs startet am 6. März; Praxisorientierte Buchführung, viermal montags von 18.30 bis 20. 45 Uhr ab 8. April; ein Englisch-Aufbau- und Konversationskurs zehnmal donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr ab 10. April sowie der Kurs „Dorn-Methode kennenlernen“, ein Abend, über Rücken und Gelenkprobleme. Susanne Galster zeigt praktische Übungen zur Selbsthilfe. Dieser Kurs findet am 4. März von 19 bis 20.30 Uhr statt.

Kontakt für alle Intreressierten: Telefon 07371/935011, oder Mail [email protected].

Mehr Infos unter www.kolping-riedlingen.de