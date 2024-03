Die Stadt beteiligt sich wieder an der kreisweiten Müllsammelaktion am Samstag, 16. März, und alle Bürger sind aufgerufen mitzumachen. Los geht’s am Samstag um 9 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus. Dort werden die Teilnehmer mit Säcken und Handschuhen ausgestattet und können dann ausschwärmen. Die Aktion dauert bis gegen 12 oder 13 Uhr. Für alle Helfer gibt es Getränke, Vesper und eine kleine Aufmerksamkeit.

50 bis 60 Tonnen Müll im Jahr

Um dem anfallenden Müll in der Stadt Herr zu werden, sind die Mitarbeiter des Bauhofs die ganze Woche unterwegs. Größere Müllmengen und illegale Müllablagerungen, die von Bürgern gemeldet oder bemerkt werden, werden ebenfalls vom Bauhof beseitigt. Die über das Jahr anfallende Müllmenge bewegt sich laut Stadtverwaltung im Bereich zwischen 50 und 60 Tonnen pro Jahr. Und trotzdem liegt in und um die Stadt Müll, der nicht nur für ein unschönes Stadtbild sorgt, sondern auch der Umwelt schadet.

Im vergangenen Jahr haben sich in Riedlingen etwa 50 Bürger an der Aktion beteiligt und ungefähr eine Tonne an Unrat im gesamten Stadtgebiet aufgesammelt. Bei der Teilnehmerzahl sei noch Luft nach oben, wünscht sich die Ordnungsamtsleiterin Claudia Schulze. „Wir freuen uns über jeden, der mitmacht“, sagte sie. Dabei sei es egal, ob man die ganze Zeit oder auch nur eine Stunde dabei sei. Auch Familien mit Kindern könnten sich beteiligen, Vereine, Organisationen oder man gehe im Freundeskreis auf Müllsuche. Das mache Spaß und man habe etwas für die Gemeinschaft getan.

Weit muss man da in Riedlingen nicht gehen, denn Müll wird überall achtlos weggeworfen. Neuralgische Punkte sind unter anderem im Steinbruch, am Zollhauser Bach, im Grünstreifen zur Straße bei den Schrebergärten, auf der Klinge, um die Stadthalle und in den Mißmahl’schen Anlagen.

Ab 9 Uhr geht's los

Die Helfer treffen sich um 9 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus. Da gibt es Müllsäcke, Zangen und stabile Handschuhe in verschiedenen Größen. Auch für Kinder hat die Stadt eigens welche angeschafft. Wer um 9 Uhr noch keine Zeit habe, sei auch später gerne gesehen, sagt Schulze. Bis Mittag sei immer jemand vor Ort, der Säcke und Handschuhe ausgebe.

Bei der Ausgabe der Säcke wird eingeteilt, wer wo sammeln könnte. Damit die Helfer über das ganze Gebiet einigermaßen gut aufgeteilt sind. Wer gerne woanders sammeln wolle, weil er dort wohne, dürfe das natürlich machen, nennt die Ordnungsamtsleiterin ein Beispiel, dass auch Wünsche geäußert werden können. Alle Helfer bekommen eine Handynummer. Damit können sie den Holservice der Stadt anfordern, der mit dem Anhänger vorfährt und die Säcke abtransportiert, sollten sie zu schwer sein, um zum Rathaus zurückgeschleppt zu werden.

Unmengen Plastik und Flaschen

Die beiden Initiatorinnen des Landkreises Biberach, Christina Schmid aus Ringschnait und Anita Parusel aus Ochsenhausen, die die Aktion ins Leben gerufen haben, empfehlen außerdem, neben einem Müllsack auch einen Eimer mitzunehmen, um Glas und Pfandflaschen extra einzusammeln.

Über die Dinge, die gefunden werden, könne man manchmal nur staunen, sagte die Ordnungsamtsleiterin, die im vergangenen Jahr zusammen mit ihrem Sohn am Grünstreifen neben den Frauengärten sammelte. Dabei stießen sie auf unzählige kleine Schnapsflaschen, die einfach im Gebüsch entsorgt worden waren. Auch drei Jahre nach der Pandemie finden sich immer noch Coronamasken in der Umwelt. Flaschen und Plastik in all seinen Formen vermüllen außerdem die Natur.

Ein Vesper als Dank

Gesammelt wird am Samstag bis 12 oder 13 Uhr. Säcke, die die Teilnehmer selbst bis zum Rathaus bringen können, werden dort auf den bereitgestellten Anhänger geladen. Und auf die Müllsammler warten dann ein Vesper, Getränke und eine kleine Aufmerksamkeit der Stadt als Dank für das Bürgerengagement.