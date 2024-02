Die Narren haben am Glompigen Donnerstag in den Gemeinden rund um Riedlingen die Rathäuser gestürmt, die Bürgermeister abgesetzt und die fünfte Jahreszeit eingeläutet. In jeder Kommune gibt es dafür eigene Rituale und Traditionen. Die Schwäbische Zeitung war am Donnerstag unterwegs und hat sich unter das närrische Volk gemischt.

Närrischer Mob auf dem Weg zum Rathaus

In Bad Buchau übernahmen die Moorochen die Regentschaft. Nachdem auf dem Marktplatz zunächst die Fasnet ausgerufen wurde, machte sich der närrische Mob auf den Weg zum Rathaus um den Bürgermeister abzusetzen. Zwei Galgenvögel nahmen den Schultes fest, der sich aber nicht groß wehrte, zumal schon Dienstschluss war und Widerstand doch nichts bringe und er ein paar Tage frei habe habe.

Die Narrenschar mit doch recht vielen Zuschauern und dem Schultes im Gefängnistürmle machte sich auf den Weg ins Museumsdorf wo Vater Federsee aus seinem Winterschlaf geweckt wurde und vom Zunftbüttel den Rathausschlüssel ausgehändigt bekam. Der Fanfarenzug Uigendorf sorgte neben Musikus Wissussek für musikalische Unterhaltung und mit der Moorochsenhymne, dem Moorochsenlied, hatten die Moorochsen endgültig die Macht in Bad Buchau übernommen.

Kommunikation per Flüsterpost

Wie gut klappt die Kommunikation im Langenenslinger Rathaus zwischen Bürgermeister Andreas Schneider und seinen Mitarbeitern? Dieser Frage gingen die Narren am Donnerstagmorgen beim Schultesabsetzen im Rathaus nach. Die erschwerte Flüsterpost - mit Weinkorken im Mund - hatte sich Knaschtbruder Daniel Locher ausgedacht. Und was kommunikativ nicht über die Lippen kam, schienen die Mitarbeiter mental an ihren Schultes weiterzugeben. Am Ende kam der wichtigste Satz heraus: „Heute bin ich nicht mehr der Herr im Haus, drum geb’ ich allen einen aus.“

Bürgermeister Schneider wünschte seinen Narren „in diesen herausfordernden Zeiten ein paar unbeschwerte Tage und für den Umzug am Freitagabend schöne Begegnungen und eine friedvolle Fasnet“. Als Geschenk hatten die Narren für Schneiders neuen Zweitjob als Onkel ein Kinder-Spielzeug zur Stressbewältigung und einen närrischen Gehörschutz dabei. „Weil die Kleinen ja auch älter werden.“ Mit schmissiger Musik unterhielt der Musikverein.

Der Gole schwärmt vom Narrentreffen

Mit Schwung war die Golezunft in die Hausfasnet gestartet, die Schüler befreit und der Narrenbaum von der Zimmermannsgilde trotz Wind in bewährter Manier gestellt. Noch immer werde in Riedlingen vom vergangenen Wochenende geschwärmt, als „alle Politik- und Fasnets-Granden vor Begeisterung Kopf gestanden“, reimte Schultes Marcus Schafft, nachdem ihn die Narren aus seinem Amtszimmer abgeführt hatten. „Das Narrarecht gilt ab sofort, dr Gole hat das letzte Wort. Drum Narra bringt den Schultes schnell, dr Gole nimmt nun ei sei Stell“, gab Zunftmeister Thomas Maichel die Losung für die nächsten Tage bekannt.

Musikalisch animierten der Trommler- und Fanfarenzug und die Stadtmusik zum Schunkeln und Mitsingen. Büttel Wolle Böck hatte sich Gedanken über die Verwandtschaftsverhältnisse zum Gole und zu den Narren im Umland gemacht. „Dr Gole zieht onsern Fasnetskarra und isch der Urahn aller Narren. Somit isch des sonnenklar, er unser aller Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater war. Der Gedanke laufe aber it jedem na, verwandt mit Olenga ond Neufra?“ Zum Schluss lud Maichel alle ein „zur Stroßafasnet heut om zwoi, mit Omzug,Spiele, Fasnetsspaß, en unserm Städtle auf dr Gass“.

1 von 8

Bürgermeister verschanzt sich im Oberstübchen

In Daiberstetten war Graf Heini mit großem Gefolge vor dem Rathaustempel aufmarschiert. Hatte man doch einen tollen Narrensprung anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Zunft hinter sich und dabei gezeigt, was Organisation, Kreativität und Durchsetzungsvermögen heißt. Keine guten Vorzeichen für Schultes Jürgen Köhler, der sich im Oberstübchen des Ertinger Rathauses verschanzt hatte. Doch auf Kommando von Zunftmeister Alexander Jovanovic ging es ihm an den Kragen: „Los ihr Hexa nehmt ihn gefanga. Macht dem Schultes den Garaus ond brengat den Kerle raus.“

„Dr Heini will jetzt in Ertinga regiera und i soll so oifach mein Schlüssel präsentiera. Lieber Heini, so wia du denkscht, des mach i it mit, ond wenn is so überleg', ghot des doch gar it“, so Schultes Jürgen Köhler, der den Rathausschlüssel krampfhaft in Händen hielt. Und, so sein Argument: „Wa denket ihr Narra au für Sacha, i sott doch noch so viel schaffa.“

Letztendlich gab er seinen Widerstand auf: „So ihr Narra jetzt kennat ihr nei ins Rothaus ond auf da Thron, aber Finger weg von dera Million. Dia bleibt in dr Kassa ond dr Schlüssel versteckt, denn do hand sich ganz andere dia Finger scho g’leckt.“ Um ihm aber auch optisch zu zeigen, wer nun die Macht über die Fasnetstage im Rathaus übernommen hat, hatte Zunftmeister Alexander Jovanovic noch einen Trumpf im Ärmel: „Als Zeichen meiner großen Macht, steht da unten der Narrenbaum in voller Pracht.“

Bewährungsprobe mit Tabakschnupfmaschine

In Uttenweiler verwandelte sich Bürgermeister Werner Binder am Glompigen Donnerstag zum Träger des olympischen Feuers. Fake-News sollten kürzlich verbreitet haben, die Narren dürften das Rathaus von Uttenweiler nicht mehr betreten, sagte er. „Das stimmt natürlich nicht. Zum Teil gehen hier Narren das ganze Jahr über ein und aus.“

Zunftmeisterin Katrin Ochs läutete den Startschuss in die heiße Fasnetszeit ein und erklärte, schon bei der sächsischen Partnergemeinde in Penig habe man ordentlich gefeiert. „Lasst uns jetzt hier durchstarten.“ Bevor sie den Rathausschlüssel übernahm, las sie der örtlichen Politik noch einmal die Leviten. Der Bürgermeister treibe die Digitalisierung voran, doch wo bleibe die Webcam, fragte sie. „Willst Du sie auf dem Bussen aufbauen.“

Wenn sich hier nicht bald was tut, kann man das jeden Tag in der Zeitung lesen. Bevor es im benachbarten Feuerwehrhaus gemeinsam mit der Narrenzunft und dem Musikverein ans Feiern ging, musste sich Binder noch einer harten Bewährungsprobe stellen. Die Narrenzunft schenkte ihm eine Tabakschnupfmaschine, die er gleich höchstpersönlich ausprobieren musste. Glaubte man dem Gesichtsausdruck des Bürgermeisters, schoss das Katapult den Schnupftabak jedenfalls direkt ins Ziel.

Der kleinste Mitbürger kommt zu Wort

Mittlerweile das vierte Mal wurde Gerhard Hinz in Unlingen abgesetzt (das vorige Mal in Abwesenheit). Diesmal gerade rechtzeitig zurück aus dem Krankenstand, war er offenbar noch zu schwach zur Gegenwehr und gab den symbolischen Rathausschlüssel gleich freiwillig ab.

„Den Schlüssel geb ich gerne her, denn d’ Gmoindskass, die isch eh scho leer, „ vernahmen die versammelten Narren samt Schalmeienzug in seiner Rede, in die Hinz sogar einen Kehrvers wie in den Psalmen eingebaut hatte: „D’ Musik spielt, es schellt die Schelle, wir feiern bis er sitzt, der Delle.“

Derzeit treibt vor allem der Ausbau der Ortsdurchfahrt die Unliner um: „Zwei Jahr lag, so lang wird es dauern, der Bürgermeister sagt’s mit Stolz und Schauern.“ Zunftmeister Rolf Schneider machte sich gereimte Gedanken über den Personalwechsel: „En eisra Amtszeit hand mir scho drei Schultes ond drei Stellvertreter verschlissa.“

Zunftmeisterin Sybille Selig machte sich für Frauenpower stark. „Mir Fraua schaffad ond dand em Hintergund agiera, ihr Männer druckad ui vonna na aufs Foto ond dand eich bloß präsentiera.“ Sie ließ als kleinsten Mitbürger aber auch Hund Zamu zu Wort kommen, der sich über die Ungerechtigkeit der Hundesteuer seine Gedanken machte.

Schultes hofft auf gutes Zeugnis

In Dürmentingen machte sich Bürgermeister Dietmar Holstein Gedanken, wer hier ab 4. März, also nach der Bürgermeisterwahl regiert: „I hoff ihr stellat mir a guats Zeugnis aus. Dann schreiat mir au em nächsta Johr wieder zsamma ,Narra raus’“. Gerne übergebe er den Schlüssel an den Büttel, um sich in die Fasnet zu stürzen: En Schultes daf leider it streika, des Gesetz sagt nein. Bei dera Regierung fallat mir en haufa Gründe ein. „Bis Aschermittwoch hand ihr frei. Drnoch dascht wiedr doha rei“, verabschiedete Robert Dreher unter Beifall den Schultes: „Es herrscht en nuia Umgangston. Der Narr sitzt jetz uff em Thron.“´

Das Burggrafenpaar übernimmt die Regentschaft

Direkt nach dem Kinderumzug wurde in Zwiefalten Bürgermeisterin Alexandra Hepp ihres Amtes enthoben. Zur Entthronung hatten sich viele Zuschauer eingefunden, die auch das Narrenbaum stellen durch die Zimmerleute verfolgten.

Musikalisch begleitet wurde die Zeremonie vom Kolping-Fanfarenzug und der Musikkapelle. Alexandra Hepp freute sich, dass Rälle, Hansel, Gockel und Bär den guten Ruf Zwiefaltens in die Welt hinaustragen. Sie beuge sich der närrischen Übermacht und übergebe den Rathausschlüssel. Burggraf Jonas Siefert und seine Burggräfin Pia Häringer übernahmen das Amt bis Aschermittwoch.