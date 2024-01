In seiner Ausstellung zeigt der Briefmarkensammlerverein Riedlingen anhand von Geldscheinen, Briefen und Postkarten von Riedlingen aus der Zeit der Inflation 1914 bis 1923, wie dramatisch der Wertverfall des Geldes damals war. „Verglichen mit der Hyperinflation von damals ist die aktuelle Geldentwertung ein Dreck“, erklärte Christian Helfert, Vorsitzender des Vereins, bei einem Vortrag im Kaplaneihaus zur Eröffnung der Ausstellung. Er antwortete damit auch auf das Grußwort von Franz Fisel, der fragte, ob man in Zeiten von Corona und Krieg lieber um hundert Jahre in der Zeit zurückreisen wolle.

So begann die Geldentwertung

Begonnen hatte die Geldentwertung mit der Ausgabe von Schuldtiteln, um den Ersten Weltkrieg zu finanzieren. In der Folge wurde mehr Geld gedruckt und die Mark vom Goldpreis abgekoppelt. „Während das Briefporto zwischen 1871 und 1906 bei fünf Pfennig lag, stieg es 1916 bereits um 50 Prozent“, sagte Helfert. Grund dafür sei auch die Erhöhung des Briefportos gewesen, um eine Kriegssteuer zu vermeiden.

Ein weiterer Schritt zur Hyperinflation war laut Helfert der verlorene Krieg. Weil das Deutsche Reich Reparationen zahlen musste, sei die Inflation auch bewusst verstärkt worden. Das Briefporto lag im Jahr 1919 damit schon bei 17 Cent. Einen dramatischen Schritt nach oben habe die Inflation dann in den Jahren 1921 und 1922 gemacht. „Als die Wirtschaft einbrach und Massenarbeitslosigkeit eintrat, verzehnfachte sich das Briefporto auf eine 1,25 Mark.“

Briefporto erreicht unvorstellbare Summe

Den letzten Schritt zur Hyperinflation ebnete schließlich der Einmarsch der Alliierten ins Ruhrgebiet. Streiks, die wirtschaftliche Abriegelung des Ruhrgebiets und Produktionsausfälle schwächten die deutsche Wirtschaft weiter. Das Briefporto kletterte auf 25 Mark und erreichte schließlich eine unvorstellbare Summe: „In einer Veröffentlichung der Schwäbischen Zeitung ist zu lesen, dass für einen Brief von Riedlingen nach Buchau 20 Milliarden Mark fällig wurden“, sagte Helfert.

Wegen der hohen Beträge wurde das Geld zunehmend gewogen statt gezählt. Später kam der Geldverkehr komplett zum Erliegen. Die dramatische Geldentwertung führte Ende 1923 zu massenhaften Schließungen von Geschäften und hatte kuriose Begleiterscheinungen, wie Helfert erzählte. „Die Menschen benutzten Geld statt Briketts zum Heizen, weil das billiger war.“ Erst die Einführung der Rentenmark führte zum Ende der Inflation. Sie wurde ebenfalls im Jahr 1923 im Rahmen einer Währungsreform eingeführt und als neues Zahlungsmittel von der Rentenbank ausgegeben. „Die Rentenmark galt als Wunder, an das man in der dramatischen Inflation schon nicht mehr geglaubt hatte“, so Helfert.

Zahlreiche Expontate in der Riedlinger Kreissparkasse

In der Kreissparkasse zeigen 16 Aussteller noch bis zum 26. Januar zahlreiche Exponate, mit denen die Hyperinflation in Riedlingen und im oberschwäbischen Raum dokumentiert werden. Darunter befinden sich neben Briefmarken unter anderem eine große Sammlung von Banknoten aus den Jahren 1918 bis 1924, Postgegenstände aus den 1920er Jahren und Riedlinger Ansichtskarten aus den 1920er Jahren. „Eine Hyperinflation wie damals ist heute zum Glück nicht mehr möglich“, sagte Helfert. Das Banksystem habe aus der Geschichte gelernt und zahlreiche Sicherungssysteme eingeführt. Auch aus diesem Grund sei die Kreissparkasse ein passender Ausstellungsort.

In eine andere Periode fallen die Exponate von Eva Haggenmüller, die ebenfalls Teil der Ausstellung sind. Die 15-Jährige ist seit 2018 in der Jugendgruppe des Vereins aktiv und hat sich mit der postalischen Inlandsverwendung der Dauerserie Brandenburger Tor zwischen April 1966 unf Juni 1972 beschäftigt. „Mein Vater ist ebenfalls Sammler, die Leidenschaft wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt“, sagte sie. Ihre Vitrinen wurden schon dreimal gezeigt und erhielten Auszeichnungen bei bundesweiten und regionalen Ausstellungen.