Hugo Brotzer liest „Alltagsgedichte“

Einmal mehr gestaltet der Mundartdichter Hugo Brotzer aus Mittelbiberach eine Benefizveranstaltung zugunsten der Conrad Graf-Musikschule. Sie findet am Sonntag, 5. November, 17 Uhr, in der Sankt Gerhard-Kapelle in Riedlingen statt und ist geprägt von Wort und Musik.

Brotzer wird diesmal mit „Alltagsgedichten“ aufwarten, Gedichten, die zu bestimmten Anlässen verfasst werden, Begebenheiten beleuchten oder auch Beziehungen aufs Korn nehmen. Nicht nur auf Oberschwäbisch wird er das tun, sondern auch in Schriftdeutsch. Mit Vorträgen über „Max und Moritz“ oder jüngst den „Struwwelpeter“ hat er bewiesen, dass er mehr als „nur“ dichten und Texte ins Oberschwäbische transferieren kann.

Mit seinen „Schwäbischen Schöpfonga“ bescherte er dem Publikum in Riedlingen heitere Momente und auch hinter klassischen Balladen und der „Schwäbischen Schöpfung“ nach Sebastian Sailer, die in einer szenischen Lesung vorgetragen wurde, steckt seine Übersetzungskunst ins Oberschwäbische. Freuen dürfen sich die Besucher zudem auf die musikalische Umrahmung. Schüler und Schülerinnen von Musikschullehrer Bernd Buck werden mit Saxofon- und Klarinetten-Klängen zu hören sein. Der Eintritt ist wie immer frei. Spenden kommen der Musikschule zugute, die jüngst erheblichen Bedarf an Instrumenten angemeldet hat.

Am 10. Dezember steht eine weitere Benefizveranstaltung für die Musikschule an und zwar ein Konzert des Piano-Duos Shoko Hayashizaki und Michael Hagemann. Das Musiker-Ehepaar, das über viele Jahre hinweg an Weihnachten das Rathaus-Konzert in Altheim gestaltet hat, wird dabei Werke von Johann Sebastian Bach, Ignaz Moscheles, Ignaz Friedmann, Johann Strauß und Leopoldine Blahetka spielen.