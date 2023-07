Hospizgruppe Riedlingen besucht Krematorium

Wie die Ruhe nach dem Tod aussehen wird und wo man sie findet, muss jeder für sich selbst entscheiden. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, eine davon ist die Feuerbestattung. Inzwischen beträgt ihr Anteil laut der Hospizgruppe Riedlingen bundesweit über 60 Prozent, Tendenz steigend. Die Mitglieder der Hospizgruppe haben sich mit der Feuerbestattung auseinandergesetzt.

Der Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung führte die Hospizgruppe durch das Krematorium und die dazugehörenden Räume, darunter Aufbahrungshalle, Kühlraum und Trauerraum. Der Mitarbeiter erklärte den Prozess der Feuerbestattung, die gesetzlichen Vorgaben und er beantwortete die Fragen der Teilnehmer.

Für die Beisetzung der Asche von verstorbenen Personen gibt es in Deutschland zahlreiche Formen. In Deutschland gilt die gesetzliche Pflicht zur Beisetzung der Asche auf einem Friedhof. Es besteht auch die Möglichkeit, die Asche mit einer biologisch abbaubaren Urne in einem Friedwald beizusetzen. Dies übernimmt in der Regel ein Bestatter, der die Urne mit der Asche erhält — entweder für die Beisetzung im Familienkreis oder für einen Trauergottesdienst.

Es war eine außergewöhnliche Exkursion zu einem ungewöhnlichen Thema, wie die Hospizgruppe mitteilt. Es sei aber für alle Beteiligten eine wertvolle Erfahrung gewesen, mit vielen Denkanstößen für sich selbst und für ihre Tätigkeit in der Hospizgruppe