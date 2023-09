Beim Brand in der Hindenburgstraße in Riedlingen am Sonntagnachmittag wird der Schaden auf eine halbe Million Euro geschätzt. Wie berichtet, war am Sonntag gegen 16 Uhr ein Feuer im Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses ausgebrochen.

Die Feuerwehren Riedlingen, Biberach, Bad Buchau, Neufra und Daugendorf rückten mit einem Großaufgebot von mehr als 100 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen aus.

In der Hindenburgstraße hat am Sonntagnachmittag eine Wohnung gebrannt. (Foto: DRK )

Ein Teil der Feuerwehr war zur Brandnachschau bis 23 Uhr im Einsatz. Laut Polizei wurde am Montag noch nach der Ursache für den Ausbruch des Feuers gesucht. Bei dem Brand zogen sich insgesamt fünf Bewohner und ein Besucher leichte Verletzungen zu.

Gegen 23 Uhr Brandherd kontrolliert

Die Feuerwehren hatten laut Polizeibericht knapp eine Stunde nach Meldung das Feuer unter Kontrolle. Anschließend musste das Dach des Hauses zum Löschen von Glutnestern teilweise abgedeckt werden. Gegen 19 Uhr konnten die Feuerwehren aus Bad Buchau und Biberach den Rückzug antreten.

In der Hindenburgstraße hat am Sonntagnachmittag eine Wohnung gebrannt. (Foto: Feuerwehr )

Die Wehren aus Riedlingen waren noch bis 20 Uhr mit Aufräum- und Restarbeiten beschäftigt. Gegen 23 Uhr kontrollierte ein Trupp der Riedlinger Wehr mit der Drehleiter noch einmal das Dach des Gebäudes.

Platzverweise gegen Schaulustige

Nach ersten Schätzungen ist laut Polizeibericht von einem Schaden von mehr als 500.000 Euro auszugehen. Im Verlauf des Einsatzes sammelten sich zahlreiche Schaulustige am Brandort. Da eine Behinderung von Einsatzkräften zu befürchten war, mussten mehrere Platzverweise gegen die Neugierigen ausgesprochen werden.

Keine Brandstiftung

Die Ursache des Brandes war am Montag noch unklar. Es lägen aktuell keine Hinweise für eine Brandstiftung vor, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung am Nachmittag. Die Versicherung habe einen Gutachter beauftragt.

In der Hindenburgstraße hat am Sonntagnachmittag eine Wohnung gebrannt. (Foto: Marion Buck )

Nach aktuellem Stand dürfte das Wohnhaus vorerst nicht mehr bewohnbar sein. In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Riedlingen wurde für die Bewohner eine Notunterkunft bereitgestellt. Das Polizeirevier Riedlingen ermittelt.