In Zeiten von Baustoffmangel, hohen Preisen und fehlenden Fachkräften ist es absolut nachvollziehbar, wenn Bauprojekte ins Stocken geraten. Doch beim geplanten Eiscafé an der Donau scheinen die Gründe woanders zu liegen, anders ist das intransparente Verhalten des Bauherren nicht zu erklären.

Denn während die Baugenehmigung schon lange erteilt wurde und die Stadt Rede und Antwort steht, äußert sich der neue Eigentümer in keinem Satz zu den Gründen für den Baustopp. Das muss er zwar auch nicht, angebracht wäre es an diesem für Riedlinger, Besucher und Touristen doch so prominenten Ort trotzdem. Er würde der Öffentlichkeit und auch sich damit einen Gefallen tun. Ansonsten entsteht unweigerlich der Eindruck, dass dieses Bauprojekt ein „Gschmäckle“ hat.